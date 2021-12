1 Die Gaststätte Turnerheim in Oberndorf. Auch hier ist man angesichts der aktuellen Situation verzweifelt. Foto: Wagner

Darf ich meine Gäste ungetestet eigentlich noch hereinlassen? Diese Frage stellten sich am Wochenende zahlreiche Gastronomen. Mit der 2G Plus-Regel hat die Landesregierung mächtig Verwirrung gestiftet – und die besteht noch immer.















Oberndorf - 2G, 2G-plus und dann doch wieder ein Rückzieher. In den vergangenen Tagen hat die Landesregierung für großes Chaos in vielen Bereichen gesorgt – auch in der Gastronomie. "Es ist schwierig", sagt Karola Keller, Inhaberin des Restaurants "La Bodega" am Schuhmarktplatz. Seit dem Wochenende sei ihr Lokal nur zu einem Viertel gefüllt. Viele Leute wüssten nicht, ob sie nun einen Test mitbringen müssten, erklärt sie. "Keiner weiß so recht Bescheid." Die Stadt habe sie auf das Gesundheitsamt verwiesen – doch dieses sei am Wochenende nicht besetzt.