Über das vergangene Wochenende war in der Region wieder einiges geboten. Eine Auswahl.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los. Die zahlreichen geschmückten Weihnachtsmärkte verzauberten viele Besucher mit ihrer festlichen Atmospähre.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Die Donaueschinger Weihnachtswelt feierte am Wochenende ihren 20. Geburtstag.

Besser hätten die Voraussetzungen nicht sein können für die Schwedenfeuer und den langen Einkaufsabend. Hunderte und Aberhunderte von Besuchern flanierten am Freitagabend durch die Trossinger Hauptstraße und besuchten diese Gemeinschaftsaktion der Stadt Trossingen und der Werbegemeinschaft Trossingenactiv.

Mit einem Konzert auf hohem Niveau begeisterte der Wolterdinger Akkordeonverein sein Publikum. Der Verein feierte am Samstag seinen 50. Geburtstag.

Viel Handgefertigtes, kulinarische Leckereien und Musik bot der 30. Weihnachtsmarkt in und vor der Alemannnenhalle in Mönchweiler.

Der 13. Gütenbacher Christkindlmarkt war in und um die Festhalle wieder ein voller Erfolg. Vor allem spielte in diesem Jahr das Wetter mit, es war sogar teilweise sonnig und vor allem nicht so kalt.

Sehr zufrieden mit dem Zuspruch der Bevölkerung bei der „Nacht der 1000 Lichter“ in St. Georgen zeigten sich viele Einzelhändler. Immer wieder bildeten sich Schlangen vor den Kassen der Geschäfte.

Der Wilde Michel in Linach präsentierte bereits zum vierten Mal seinen „Weihnachtsmichel“.

Im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen erlebten rund 900 Gäste eine Uraufführung, einen Dirigentenwechsel, drei Orchester und mehrfache Standing Ovations. Gastgeber war die Stadtharmonie Villingen, die zum Abschluss ihres Programms zum 100-jährigen Bestehen zum Jahreskonzert „Ein Hundert“ eingeladen hatte.

Kreis Rottweil

Mehrere tausend Besucher dürften es gewesen sein, die am Samstag zum Dornhaner Weihnachtsmarkt gekommen waren. Der Höhepunkt für die Kinder war die Bescherung, Stargast der aus Funk und Fernsehen bekannte Schlagersänger Christian Engel.

Viel geprobt hatte der Musikverein Stetten in den letzten Wochen die Stücke, die dann in der festlich geschmückten Eschachtalhalle im Rahmen des Jahreskonzerts zur Aufführung gebracht wurden.

Bereits zum dritten Mal gastierte Planet Floyd am Samstagabend in der Oberndorfer Klosterkirche um einem begeisterten Publikum ihre „The German Pink Floyd Tribute Show“ zu präsentieren.

Am Wochenende kehrte in der Schäferlaufstadt vorweihnachtliche Stimmung ein: Der Bürger- & Gewerbering Für Wildberg hatte zur traditionellen Klosterweihnacht eingeladen – dieses Jahr mit neuer Aufteilung der Stände.

Einen feinen Weihnachtsmarkt in Simmozheim hat die Evangelische Kirchengemeinde zusammen mit dem Evangelischen Jugendwerk, der Grundschule und der Kita Schillerfalter sowie weiteren Teilnehmern auf die Beine gestellt.

Wieder einmal lockte der Lichterzauber mit Fotomotiven, Rathaus-Illumination, Weihnachtsbaum-Swing, einem großen kulinarischen Angebot und offenen Geschäften bis 22 Uhr viele Menschen aus der Region nach Nagold.

Zahlreiche Besucher strömten am Wochenende nach Balingen auf den Christkindlesmarkt. Ein neues Konzept mit einem breiten Angebot wartete auf die Besucher, die sich bei kalten Temperaturen mit Glühwein, Punsch und vielen Leckereien wärmten.

Aufregend, schwungvoll und unterhaltsam war die musikalische Zeitreise beim Herbstkonzert des Musikverein Nusplingen in der Festhalle. Auch die Gastkapelle aus Egesheim wusste zu beeindrucken – und keine Gruppe durfte ohne Zugaben wieder gehen.

Die Burladinger haben sich am Samstagmittag auf dem Marktplatz zusammengetroffen. Mit dem Burladinger Weihnachtsmarkt wurde die Adventszeit in der Fehlastadt eingeläutet. Zahlreiche Stände sorgten für ein breites Angebot.

Rekordbesuch bei der zehnten Bad Imnauer Dorfweihnacht: Hunderte warm eingepackte Besucher strömten am Vorabend zum ersten Advent.

Am Samstag startete um 13 Uhr der traditionelle Weihnachtmarkt auf dem Klosterplatz und im Glaunerhof in Alpirsbach. 35 liebevoll geschmückte Stände, musikalische Darbietungen, Glühwein und der Besuch des Nikolauses schickten die Gäste des Alpirsbacher Weihnachtsmarkts unter dem Motto „Sterne über Alpirsbach“ in die Adventszeit.

Der 30. Ergenzinger Weihnachtsmarkt zog am Wochenende bei Bilderbuchwetter die Massen an.

Zum zehnjährigen Bestehen des Vereins „Kultur vor Ort Pfalzgrafenweiler“ gab das Salonorchester „Die Palastperlen“ in der Festhalle ein umjubeltes Konzert.

Volle Straßen, große Auswahl und besinnliche Adventsstimmung: Der Ettenheimer Weihnachtsmarkt erwies sich als Erfolg.

„Auf hoher See“ konzertierte die Trachtenkapelle Gutach am Samstagabend in der liebevoll maritim dekorierten Festhalle.