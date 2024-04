In der Region war am Osterwochenende einiges geboten. Ob Partys, Konzerte oder Märkte - wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Über die Feiertage war in den Gemeinden der Osterhase unterwegs und trotz eher durchwachsenen Wetters wurde getanzt, gebummelt und gefeiert.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Ostereier und süße Leckereien in rauen Mengen gab es am Ostersonntag im Kurpark in Schönwald – sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Kinder aus Schönwald und aus umliegenden Gemeinden. Und auch musikalischer Genuss wurde den Besuchern geboten.

Die Osterausstellung, die im zweijährigen Turnus ansteht, hat der Verein Kunstschaffende und Kunstfreunde Bad Dürrheim im Haus des Bürgers eröffnet. Wie immer zeigt die Ausstellung ein breites Spektrum. 21 Künstler geben einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen.

Mit einem rundum gelungenen und überaus anspruchsvoll facettenreichen Osterkonzert versüßte die Hüfinger Stadtmusik am Sonntagabend das Osterfest der Hüfinger. Die Stadthalle war zu der traditionellen Veranstaltung mit rund 400 Zuhörern nahezu ausverkauft und die Musiker liefen unter Dirigent und Hüfingens hauptamtlichen Musikprofi Markus Burger zu absoluter Höchstform auf.

Kreis Rottweil

Hammerparty auf fünf Floors – der Eiertanz im Kraftwerk in Rottweil machte seinem legendären Ruf am Samstag wieder alle Ehre.

Mit der Dampflok von Rottweil durch den Schwarzwald nach Hausach und zurück. Ein Erlebnis, das an Ostern erneut viele Eisenbahnfreunde anlockte. Die Eisenbahnfreunde planen viele weitere Fahrten 2024.

Zollernalbkreis

Der „Circus Marokko“ geleitet von der Zirkusfamilie Sperlich-Trumpf, begeisterte in Burladingen mit einer Vorstellung, die Zirkustradition und moderne Elemente vereinte.

Einer Aufforderung Martin Luther Kings sind evangelische Christen in der Osternacht in Albstadt-Onstmettingen nachgekommen: Rund um ein Osterfeuer haben sie das „dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandelt“.

Der Musikverein Harthausen auf der Scher hat am Ostersonntag sein Frühjahrskonzert gegeben.

Kreis Freudenstadt

Franz Liszts Spätwerk „Via Crucis“ erklang am Karfreitag in der Klosterkirche Alpirsbach mit der Alpirsbacher Kantorei unter der Leitung von Andreas Christoph Meier, an der Orgel saß Johannes Sieber.

50 Jahre Musikverein Obertalheim. Ein Jubiläum, das man übers Jahr verteilt mit einigen Veranstaltungen feiern wird. Los ging das Jubiläumsjahr mit dem Fasnetsauftritt der „Philharmoniker“ am Fasnetssonntag in der Kirche. Am Ostersonntag fand es mit dem inzwischen traditionellen Osterkonzert seine Fortsetzung.

Bei seinem Jahreskonzert am Ostersonntag hat der Musikverein Röt-Schönegründ ein buntes Programm abgeliefert. Zu hören gab es nicht nur Polkas, sondern auch Musical-Klassiker wie „Hello Dolly“ oder „My fair Lady“.

Der Wind machte den Kleintierzüchtern in Horb beim Kükenfest schwer zu schaffen – er zerschlug zwei der Pagodenzelte. Trotzdem konnten über 300 Interessierte die zahlreichen Angebote wahrnehmen – und auch einmal Küken „kuscheln“.

Das hatten sich die Marktbeschicker des Ostermontagsmarkts in Dornstetten vermutlich anders vorgestellt. Regengüsse und Sturmböen bereits am frühen Morgen bewogen einige Händler dazu, den so teilweise fast nicht möglichen Aufbau des Standes vorzeitig abzubrechen und noch vor dem offiziellen Start des Marktes wieder einzupacken. Andere reisten in Anbetracht der Wetterprognosen gar nicht erst an.

Kreis Calw

Mindestens 875 bemalte Ostereier sollten es sein zum Auftakt des 875-jährigen Stadtjubiläums in Bad Herrenalb. Und dieser angestrebte Rekord wurde bei weitem übertroffen. Knapp 1000 Eier hingen am Ostersonntag am Baum, und der Andrang rund ums Kurhaus war groß.

Der Ostermarkt in Neubulach war einmal wieder ein Besuchermagnet: Tausende Besucher strömten durch die historische Altstadt, um die Angebote der mehr als 160 Händler zu entdecken. Von den typischen Marktständen über Kunsthandwerk bis Imbissbuden – es war für jeden etwas dabei. Und auch das Wetter konnte dem Andrang nichts entgegenwirken.

Ortenaukreis

Viele Kinder und etliche Eltern hatten trotz Wind und Wetter Freude an der Suche nach Osternestern im Friedrich-Maurer-Park in Lahr. Der veranstaltende Freundeskreis des Stadtparks achtete diesmal besonders auf die Umwelt: Die Osternester bestanden aus Papier.