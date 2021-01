29 Infektionen Corona-Ausbruch im Johanneshaus in Bad Wildbad

Umfassender Pandemieplan

Seit März vergangenen Jahres Jahres gelte ein umfassender Pandemieplan, so Zenker weiter, der anhand der gesetzlichen Vorgaben durch die Landesregierung und das zuständige Gesundheitsamt laufend überprüft und angepasst worden sei. Alle Mitarbeiter wurden in Bezug auf das Verhalten bei Coronaverdacht unterwiesen und eingehend geschult. Abstandsregeln seien, soweit dies in der Pflege und Therapie möglich ist, konsequent eingehalten, therapeutische Angebote unter Wahrung des Sicherheitsabstands aufrecht erhalten worden. Schutzausrüstung sei zunächst in Eigenregie organisiert, später unter anderem auch über den Landkreis zur Verfügung gestellt worden.

"Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Johanneshaus bis auf die kurze Zeit der staatlich angeordneten Besuchsverbote zu Beginn der Pandemie der Besuch unserer Bewohnerinnen und Bewohner zwar unter strengen Hygieneanforderungen, aber ansonsten immer möglich war und ist", führt Zenker aus. Hierzu habe man schon im vergangenen Sommer einen eigenen und gesondert zugänglichen Besucherbereich geschaffen, in dem Angehörige nach vorheriger Testung ihren Heimbewohner treffen können.

Keine Fälle in weiteren Einrichtungen

"Entsprechend der landesgesetzlichen Vorgaben wurden und werden alle Bewoh-nerinnen und Bewohner getestet, sobald auch nur erste Anzeichen für eine mögliche Infektion vorliegen. Mitarbeitende wurden zweimal wöchentlich getestet oder nach mehrtägiger Abwesenheit jedes Mal, bevor sie wieder ihren Dienst angetreten haben. In der jetzt eingetretenen Infektionssituation wird grundsätzlich jeder Mitarbeitende jeweils vor Antritt seines Dienstes getestet", weist die Einrichtungsleiterin auf die strengen Maßnahmen hin, die seit geraumer Zeit gelten. Besonders lobte Zenker die kooperative Zusammenarbeit der vergangenen Wochen mit dem Gesundheitsamt beim Landkreis Calw.

"Unsere Mitarbeitenden stehen seit Monaten unter erheblichem Druck", fügt Zenker hinzu. "Ihnen gilt ein besonderer Dank für ihren großen Einsatz und ihr Engage-ment. Sie stellen sich trotz der vorhandenen Infektionsgefahr Tag für Tag verantwortungsbewusst ihrer Aufgabe zum Wohle unser Bewohnerinnen und Bewohner."

In den beiden weiteren Einrichtungen der Gruppe, der Johannesklinik Bad Wildbad und dem Johanneshaus Bad Liebenzell-Monakam gibt es aktuell keine ­Infektionsfälle.