Feste, Konzerte und mehr - das war am verlängerten Wochenende in der Region los

6 Sido hautnah gab es Freitagnacht in der "KuFa" in Ebingen zu erleben. Der Berliner Rapper gab ein halbstündiges Clubkonzert. Foto: Marschal

Bei bestem Herbstwetter gab es am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte, Märkte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Egal ob Konzert, Fest, Markt oder Messe: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Es gibt da einen Comedian, der seit vielen Jahren bei Auftritten sein Gesicht verbirgt und als "Der Tod" in einer unförmigen dunklen Kutte mit überdimensionierter Kapuze auf deutschen Bühnen unterwegs ist. Nun gastierte er in Dornhan bei KKF – Kunst und Kultur im Farrenstall und sorgte für herzliche Lacher.

Beste Stimmung herrschte am Freitagabend in der Sulzer Stadthalle. Zu Gast waren die Gewinner des Sebastian-Blau-Preises aus dem Jahr 2016, Rubrik Comedy. Das Duo "Hillu’s Herzdropfa" ist aufgrund seines schwäbischen Humors in Funk und Fernsehen bestens bekannt.

Nach dreijähriger Coronapause fand am Sonntag wieder der Dornstetter Herbstmarkt statt, und das bei idealen Bedingungen – zumindest für Besucher.

Mit der Narrenzunft Freudenstadt fand sich ein Ausrichter der Benefizveranstaltung "21. Rock-Oldies-Night". So konnte nach einer zweijährigen Zwangspause die Rockband Blue Stuff antreten.

So populären Besuch hat es wohl noch nie in der noch recht jungen Geschichte der Kulturfabrik in Ebingen gegeben: Am Freitag haute der Berliner Nummer-1-Rapper Sido auf der kleinen Clubbühne einen Hit nach dem anderen raus und sorgte ordentlich für Stimmung.

Der Männergesangverein Pfeffingen ist vergleichsweise gut durch die Zeit der Corona-Pandemie gekommen. Die Bevölkerung wurde am Samstag zu einem Herbstfest eingeladen.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause konnte die Erfolgsgeschichte der Nagolder Weintage um ein weiteres Kapitel ergänzt werden. Das besondere Event für Weinfreunde hatte sich vor der Pandemie in den Wochen zwischen Urschelherbst und Adventsmarkt etabliert.

Die Mischung aus feiner Chormusik, exzellenten Piano-Soli, eindrücklicher Rezitation und Situationsberichten sorgte für vielfältige Emotionen und hat am Samstagabend beim Benefizkonzert für die Ukraine in Gechingen keinen der vielen Besucher in der Gemeindehalle unberührt zurückgelassen.

Ortenaukreis

Die Chrysanthema ist weiterhin ein Publikumsmagnet, denn auch die lange Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft war sehr gut besucht. Wer am Freitagabend in der Lahrer Innenstadt war, erlebte Häuser und Blumen in einer besonderen Lichtinszenierung.