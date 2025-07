29. Albstadt Bike-Marathon: Tausende Zuschauer an der Strecke

1 Eine kleine Luftpanne konnte die Fahrer nicht stoppen. Foto: Kara Nägel auf der Strecke trüben das tolle Gesamtbild beim 29. Albstadt Bike-Marathon.







Einen großen Aufreger gab es bei der 29. Auflage des Albstadt Bike-Marathons: Auf einer Strecke von 30 Metern waren am Heersberg hunderte von Nägel verteilt. Wer so was tut, oder was er damit bezweckt, ist weiter unklar, eine Anzeige wurde gestellt. „Zur Sicherheit wurde die Kursführung am Samstag leicht modifiziert und mehrere Streckenposten auf dieser Passage positioniert“, informierte Raimund Kiauka, vom veranstaltenden SC Onstmettingen. Die Nägel wurden entsorgt.