Am Wochenende war wieder einiges los in der Region - natürlich durften vielerorst vor allem die traditionellen Vatertagshocketen nicht fehlen.

Vatertagsfeste, Frühjahrsmarkt oder auch US-Car-Treffen: Über das lange Wochenende war für Groß und Klein viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Ihrem traditionellen Hock am Vatertag gaben die Alphornbläser Schönwald in diesem Jahr einen besonderen Rahmen: Es gab ein richtiges Alphornbläser-Treffen, wie es in Schönwald zuletzt vor rund 30 Jahren stattfand.

Schönwald feiert in diesem Jahr nicht nur das 750. Jährige Bestehen der Gemeinde, man ist auch seit 50 Jahren heilklimatischer Kurort. Das wurde am vergangenen Wochenende gefeiert.

Einen Traumstart legte der Frühjahrsmarkt in Villingen hin. Bei idealem Wetter zog es Menschenmassen in die Innenstadt, wo sie rund 200 Marktstände erwarteten.

Hoch her ging es am vergangenen Wochenende beim 20. Touratech Travel Event in Niedereschach, verbunden mit der Feier zum 35-jährigen Bestehen des Unternehmens Touratech. Zudem gab es zwei Premieren.

Der 175. Geburtstag der Musikkapelle war eine einzige große Party. Das ganze Dorf packte mit an und tausende Besucher strömten nach Mundelfingen.

Am vergangenen Donnerstag erlebte der Höhenstadtteil Dürrenmettstetten zum vierten Mal eine wahre Automobil-Inszenierung, als Roland Dölker zusammen mit dem MSC Black Forest aus Dürrenmettstetten zu einem beeindruckenden US-Car-Treffen unter dem Aussichtsturm einlud.

Die Skifreunde Tennenbronn hatte nicht nur einen zünftigen Vatertagshock auf die Beine gestellt, sondern auch ein vielseitiges Programm anlässlich ihres Jubiläums in petto.

Bei fantastischem Wetter strömten am Freitagnachmittag zahlreiche Familien zum Kids-Day im Bärengarten in Deißlingen, gefolgt von einer ausgelassenen Party-Night, die bis spät in die laue Sommernacht andauerte.

Es war ein echter Kraftakt, aber einer, der von Erfolg gekrönt wurde: Nach dem Start der Bauarbeiten 2022 konnte nun das Sportheim der Kickers in Lauterbach eingeweiht werden.

Beim Open Air in Sigmarswangen treffen sich Tradition, Moderne und viele gutgelaunte Gäste.

Das 21. Winzelner Dorffest zog am Wochenende viel Publikum in die Ortsmitte rund um die Alte Kirche.

Bei strahlendem Sonnenschein erlebten Groß und Klein einen unvergesslichen Tag in Hausen, der im Zeichen von Spiel, Spaß und Sport stand.

Pünktlich zu Christi Himmelfahrt hatte der Wettergott ein Einsehen und sandte perfektes Festwetter zum Weinbrunnenfest in Rosenfeld-Heiligenzimmern.

Die Schömberger Feuerwehr stellte bei der „Nacht der offenen Tore“ den „neuen“ Mannschaftstransportwagen vor. Außerdem darf der Nachwuchs zeigen, was in ihm steckt.

Gäste aus allen Himmelsrichtungen zieht es seit 47 Jahren zum Vatertagsfest der Musikkapelle Benzingen – auch das 46. seiner Art war ein Besuchermagnet.

Das Team vom „Jugendraum Hartheim“ hat mit seiner Schlagerparty einen Volltreffer gelandet. Mehr als 35 Helfer waren im Einsatz und sorgten für tolles Ambiente.

Wenn in Dotternhausen Fischerfest ist, dann sind die Plätze vor dem Dorfweiher rar. Aber nicht nur die gute Küche hat sich herumgesprochen.

Der Kleintierzuchtverein Grosselfingen hat am Samstag unter dem Motto „Rock the Goggel“ einen Konzertabend organisiert.

Margrethausen hat beim Klosterhock schon mal geübt für das große Ortsjubiläum im September.

Mit einem rekordverdächtigen Andrang am Vatertag hatte das 33. Bittelbronner Dorffest begonnen. Die positive Stimmung setzte sich dank des Top-Wetters an den nächsten Tagen fort.

Aber egal ob beim Dorffest in Bittelbronn, im Kurpark in Bad Imnau, im Nonnenhof in Trillfingen oder am Gansgarten-Weiher in Owingen: Auf allen Vatertagshocketen war mächtig was los.

Beim Kunsthandwerkermarkt in Freudenstadt wurde eine Fülle von kreativen Arbeiten angeboten.

Big Tim brachte beim Bockbierfest in Horb-Altheim mit „Alles ist relativ“ das Festzelt zum Beben, und auch andere DJs und Brassbands ließen mit Hits die Stimmung richtig kochen.

Es war allerhand los bei der „Kunstsprechstunde“, zu der das Mannheimer Auktionshaus Bamberger am Samstag in das Hotel Schwarzwald in Freudenstadt geladen hatte. Immer wieder kamen Menschen aus der Region, die Wertvolles oder scheinbar Wertvolles begutachten, schätzen oder verkaufen wollten.

Ausverkauft: Die Bravo-Feelings-Party im Nagolder Teufelwerk war ein großer Erfolg.

Die Vatertags-Hocketse der Emminger Wehr auf dem Kühlenberg ist für viele ein Pflichttermin. Entsprechend groß war der Zuspruch.

Bestes Frühsommerwetter erwartete die Besucher des Bahnhofsfestes in der Calwer Innenstadt. Und nicht nur das: Am Marktplatz, in der Lederstraße und am ZOB war einiges geboten.

Rund um Friesenheim haben viele Ausflügler bei den traditionellen Hocks in Heiligenzell, Oberschopfheim, Oberweier und Schuttern Gemeinschaft genossen.

Im Stadtpark hat der Freundeskreis der Musikschule Lahr am Freitag den Rosenabend nach mehr als zehn Jahren wieder erweckt. Er soll nun alle zwei Jahre stattfinden.

Der Polizeichor Lahr hat am Samstagabend zum Frühjahrskonzert ins Parktheater eingeladen.

Das neue Format der „Weinparty 2.0“ in einer neuen Location mit frischem Konzept begeisterte das Publikum in Ettenheim.

Nach einer gut besuchten „Lackendorfer Partynacht (LaPaNa)“ am Mittwoch und ausgelassener Stimmung am Vatertag sorgten auch der Rockabend „LAROCKA“ am Samstag und der traditionelle Festsonntag für beste Unterhaltung und einen gelungenen Abschluss in Lackendorf.