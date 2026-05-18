280 Gigawattstunden bis 2030: Freiburg will die Stromerzeugung aus Photovoltaik verfünffachen

Um das Ziel der klimaneutralen Stadt 2035 erreichen zu können, will Freiburg verstärkt auf Photovoltaik setzen und den Ausbau fördern.
Mit dem Solarsommer möchte Freiburg seinem Ziel der Klimaneutralität ein weiteres Stück näherkommen: Verglichen mit 2020 muss sich die Stromerzeugung aus Photovoltaik bis 2030 verfünffachen. In Zahlen bedeutet das eine Steigerung von fast 200 Gigawattstunden – von derzeit 96 auf 280 Gigawattstunden. Beste Voraussetzungen biete dabei das lokale Klima: Mit knapp 2700 Sonnenstunden pro Jahr gehört Freiburg zu den sonnigsten Städten Deutschlands. Dieses Potenzial wolle die Stadt nun noch effektiver nutzen.