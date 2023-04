Auto schleudert in Dornhan gegen Buswartehäuschen

1 Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: EKH-Pictures – stock.adobe.com

Bei einem Unfall in Dornhan ist am Samstagabend ein 28 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, geriet der 28-Jährige gegen 20.17 auf Höhe eines Supermarkts in der Rottweiler Straße von der Fahrbahn ab. Das Auto kam ins Schleudern, prallte gegen ein Buswartehäuschen und ein Haltestellenschild bevor es an einem Baum zum Stehen kam. Der Unfallfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.

Es entstand Sachschaden von rund 23.000 Euro. Dem Unfallfahrer wurde Blut abgenommen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.