28. Assa Abloy Albstadt-Bike-Marathon: Medaillenregen für Team Imnauer

Insgesamt drei Siege und einen zweiten Platz konnte das Team Imnauer beim Albstadt-Bike-Marathon 2024 feiern. Alexander Leins und Loris Schlagenhauf gewinnen jeweils in ihrer Altersklasse. Stefanie Betz wird tolle Zweite in ihrer Altersklasse. On Top gewinnt das Team noch die Teamwertung als schnellstes Team.

Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen machten auch den diesjährigen Albstadt Bike Marathon zu einem wahren Schlammrennen. Doch von schlammigen Trails, nassem Untergrund und kalten Temperaturen ließen sich die Fahrer und Fahrerinnen des Team Imnauer nicht aufhalten und überzeugten mit hervorragenden Leistungen. Das Rennen war in der Spitzengruppe, im Vergleich zu den letzten Jahren, eher taktisch geprägt und Alexander und Loris bestimmten maßgeblich das Tempo mit. „Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich nach der Tour Transalp immer noch die Form habe, um ganz vorne mitzufahren.

Das Tempo war aber gemäßigt und ich somit nie an der Belastungsgrenze“, analysiert Alexander nach dem Rennen. Ähnlich sieht es auch Loris: „Nach dem Anstieg zum Waldheim konnte ich mich mit zwei weiteren Fahrern absetzen. Mir wurde aber schnell klar, dass wir zu dritt nicht gegen die große Verfolgergruppe durchkommen und so sparte ich im Windschatten Kräfte“. Mit Simon und Dirk waren noch zwei weitere Fahrer in der Verfolgergruppe, wobei Dirk zweimal reißen lassen musste und so den Kontakt verlor. „Leider hatte ich Angst vor einem Motorplatzer im späteren Rennverlauf und hab deshalb reisen lassen. Im Nachhinein die falsche Entscheidung“, berichtet Dirk, der anschließend viele Kilometer ohne Gruppe fuhr, sich aber trotzdem mit seiner Platzierung zufrieden zeigte.

Im weiteren Verlauf wurden die Ausreißer eingeholt und es ergab sich eine zirka zehn Mann große Spitzengruppe. „Bis zur Sprungschanze konnte ich trotz den widrigen Bedingungen dranbleiben, aber an der Burgfelder Steige musste ich dann reißen lassen“, so Simon. Loris und Alexander konnten ab dort weiterhin das Tempo bestimmen. Doch bis zum letzten Anstieg blieb die Gruppe mehr oder weniger zusammen. „Am Lerchenfeld erhöhte ich nochmals das Tempo und konnte mich so vom Rest absetzen“, so Alexander. „Richtig starke Attacke, da konnte ich nicht mehr dranbleiben“, ergänzt Loris. Beide zeigten sich nach der Siegerehrung sichtlich zufrieden. „Mehr als Übertroffen habe ich meine persönlichen Erwartungen“, gibt Alexander zu Protokoll - „Ein Traum geht in Erfüllung“, schwärmt Loris.

Mit Steffi Betz gab es einen weiteren Podiumsplatz für das Team zu feiern. „Ich bin gespannt wie ich mit der Schlammschlacht samt dazugehörender Rutschpartie zurechtkommen werden“, erzählt Steffi noch vor dem Start. Doch immer richtig in ihrer Gruppe platziert konnte Steffi so alle Hindernisse bravourös meistern. „Im Großen und Ganzen bin ich gut mit der matschigen Strecke zurechtgekommen, war aber froh als ich dann ohne Sturz im Ziel angekommen bin“, so Steffi. Die Anstrengungen wurden für Steffi so am Ende mit einem tollen zweiten Platz im stark besetzen Starterfeld belohnt. „Dank der guten Stimmung an der Strecke hat das Rennen auch trotz der schwierigen Bedingungen sehr viel Spaß gemacht“, so eine begeisterte Steffi nach dem Rennen.

Neben Steffi war auch Ralf froh, als er ohne Stutz im Ziel angekommen ist. „Alles in allem nicht wirklich mein Untergrund, wenn es so schlammig ist“, sagt Ralf. „Im Vergleich zu letztem Jahr habe ich bei den ersten zwei Zwischenzeiten einiges an Zeit verloren“, analysiert Ralf sein Rennen. Jedoch hatte Ralf im letzten Drittel noch einige Körner übrig und konnte so wieder einiges an Zeit aufholen. „Trotz

schlechterer Bedingungen fast die gleiche Zeit wie letztes Jahr – damit bin ich sehr zufrieden“, so ein glücklicher Ralf.

Nach seinem Start bei der ALB-GOLD Trophy am vergangenen Wochenende noch voller Zuversicht auf ein tolles Ergebnis in Albstadt, wurde Markus in den Tagen vor dem Bike Marathon von Erkältungssymptomen der Wind aus den Segeln genommen. „Ich fuhr den Sport sofort auf Null herunter um den Genesungsumfang zu maximieren“, erzählt Markus. „Allerdings hatte mein Körper doch mehr zu kämpfen als erwartet und so merkte ich schnell, dass heute nur mit gedrosselter Motorleistung gefahren werden kann“, berichtet Markus nach dem Rennen. So blieb Markus der diesjährige Bike Marathon nicht aufgrund der sportlichen Leistung, sondern durch die anspruchsvolle und matschige Strecke in Erinnerung.

„Ich hab mal wieder richtig Bock hier einen rauszuhauen und hoffe, dass ich dann auch gesund und topfit antreten kann“, gibt Markus zuversichtlich zu Protokoll. Von seiner Tour Transalp-Form beflügelt zeigte Micha eine beeindruckende Leistung. In seiner bereits 16. Teilnahme beim Bike Marathon formte er mit Teamkollegen Mario und Christi eine flotte Dreiergruppe. „Bis zur Sprungschanze harmonierten wir super zusammen und das Tempo passte“, so Micha. Nach der Sprungschanze schlossen die drei dann gar noch auf ihre Kollegen Markus und Tommy auf. Nach circa 50 Kilometer kam vor Christi dann jedoch ein Fahrer zu Fall. „Ich wollte die Lücke so schnell wie möglich wieder schließen, was mich dann aber viele Körner kostete. In einer sonst technisch einfachen Passage war ich dann unachtsam und mir ist ein Fahrfehler unterlaufen“, analysiert Christi die Momente vor dem Sturz, der für ihn nach 55 Kilometern das Ende bedeutete. Christi hat sich dabei zum Glück keine schwereren Verletzungen zugezogen und ist zuversichtlich am Wochenende bei den 24 Stunden am Nürburgring wieder am Start zu stehen.

In den folgenden Kilometern zerfiel die Gruppe um Markus, Micha, Mario und Tommy. Mario konnte sich gemeinsam mit Tommy absetzen. „Aus meiner Erfahrung ist der Streckenabschnitt ab der Schanze meine Stärke beim ABM“, so Mario. „Tommy war am Berg der Stärkere, aber wir konnten uns gegenseitig bis ins Ziel pushen“, ergänzt Mario, der ab dem Gräbelesberg mit Krämpfen zu kämpfen hatte. Tommy hatte dabei aber auch sichtlich zu kämpfen. „Ab Kilometer 50 war der Ofen bei mir aus. Gefühlt war ich noch nie so langsam, auch wenn die Zeit etwas Anderes sagt“, so

Tommy. „War nicht mein Tag, hoffentlich ist es nächste Woche besser“, ergänzt er. Kurz nach dem Duo kam auch Micha ins Ziel. „Trotz des schlammigen Untergrunds genau die gleiche Zeit wie letztes Jahr – damit und mit einer Top 25 Platzierung in der AK bin ich mehr als zufrieden“, so Micha direkt nach dem Zieleinlauf.

Das Event wurde schlussendlich noch mit der Prämierung des schnellsten Teams umrandet. Die fünf schnellsten Zeiten aus einem Team wurden hierfür zusammenaddiert. Mit über einer Stunde Vorsprung konnte sich hier das Team gegenüber dem Zweitplatzierten klar durchsetzen. „Das zeigt, dass wir nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite sehr gut aufgestellt sind“, so Teamchef Simon. „Ich möchte dabei nochmals die Gelegenheit nutzen, all unseren Sponsoren für die Unterstützung zu danken. Ein weiteres Dankeschön geht an alle Helfer und Verpfleger auf und neben der Strecke – Ohne euch wären diese tollen Ergebnisse nicht möglich gewesen“, ergänzt Simon.