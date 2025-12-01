28./29./30. November: Das war am ersten Adventswochenende in der Region los

Am ersten Adventswochenende war in der Region einiges los. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Zahlreiche Weihnachts- und Adventsmärkte, die Schwarzwaldschau, Kinderbuchmesse und lange Einkaufsnächte zu "Black Friday" - am Wochenende war wieder einiges geboten.

Der Unterkirnacher Weihnachtsmarkt am ersten Advent hat eine lange Tradition. Mit beliebten Klassikern, überraschenden Getränken und einem dichten Programm begeisterte der Markt auch in diesem Jahr wieder seine Besucher.

Treffpunkt der Kleintierzüchter war am Wochenende die Schwarzwaldschau auf dem Messegelände in Schwenningen. Über zwei Tage wurden rund 1300 Tiere in den Sparten Geflügel und Kaninchen präsentiert und bewertet.

Enormer Andrang war am Wochenende bei der Weihnachtswelt im Fürstenbergischen Marstall in Donaueschingen. Es handelt sich um einen Manufakturmarkt mit besonderem Charme. Händler ziehen positive Bilanz.

Ein bisschen wild, aber auch ganz schön besinnlich ging es am Wochenende beim Wilden Michel in Linach zu: Ein Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Kulinarik lockte Besucher an.

Im Mittelpunkt der Kurstadt Bad Dürrheim stand am Wochenende der Christkindlesmarkt, der trotz des nasskalten, ungemütlichen Wetters Besucherscharen anlockte.

Glitzer, Glamour und reichlich vorweihnachtlichen Zauber verbreitete die Stadtmusik in Hüfingen in ihrer Gala, die unter dem Motto „Wintershow“ stattfand.

Hunderte Besucherinnen und Besucher kamen zum 23. Dauchinger Weihnachtsmarkt am Freitagabend auf den neuen Dorfplatz.

Der 40. Weihnachtsmarkt fand am Wochenende in Dornhan mit tausenden Besuchern statt. Der musikalische Höhepunkt war der Live-Auftritt von Schlagersänger Damiano Maiolini.

Am Wochenende erstrahlte auch Sulz in weihnachtlichem Glanz. 47 Stände hatte der Weihnachtsmarkt zu bieten. So viele Besucher wie lange nicht mehr waren in der Stadt im Neckartal.

Bei Essen und Getränken und allerlei selbst gemachten Produkten verweilten die zahlreichen Besucher am Wochenende auf dem Lauterbacher Weihnachtsdorf. Anschließend hatte das Jugendforum noch zur Party in seine Räume geladen.

In Wellendingen-Wilfingen wurde am Wochenende der Adventsweg eröffnet. Noch bis zum 6. Januar können regen unterschiedliche Installationen zum Nachdenken an.

In ein kleines Weihnachtsdorf hatte sich der Zimmerner Dorfplatz am Samstag beim Adventsmarkt verwandelt. An den Büdchen und den Ständen gab es allerlei Leckereien von Crépes, über Waffeln und Grillwürste, bis hin zu Kässpätzle, aber auch viele Dinge für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk waren.

Überaus kreativ zeigte sich der Verein „Wir für Lindenhof“, als es am Wochenende darum ging, das zweite Weihnachtsmärktle auf dem Lindenhof in Oberndorf auf die Beine zu stellen. Die zahlreichen Besucher erwartete ein liebevoll und festlich gestaltetes Weihnachtsdorf.

Zum zweiten Jahr in Folge wurde der Christkindlesmarkt in der Balinger Innenstadt mit neuem Konzept umgesetzt – mit Erfolg, beschieden einige Marktbeschicker.

Drei Tage lang war Meßstetten – obwohl noch nicht eingeschneit – ein Weihnachtswunderland beim 34. Weihnachtsmarkt mit viel Weihnachtszauber.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Burladinger Rathausplatz brachte am Wochenende hunderte von Menschen aus allen Teilen der Stadt und von Auswärts auf die Beine.

Einen langen Einkaufsabend gab es am "Black Friday" in Baiersbronn. Michael Ruf verkaufte mit Vertretern der Jugendfeuerwehr die selbst gebackenen „Bürgermeisterstollen“.

Mehr als 30 Stände hatte der Handels- und Gewerbeverein für den 22. Alpirsbacher Weihnachtsmarkt am Samstag aufgebaut. Mit Beginn der Dämmerung wirkten die vielen Lichter in diesem historischen Ambiente mit Kloster, Amtei und Glaunerhof und verbreiteten adventliche Stimmung.

Auch Horb veranstaltete am ersten Adventswochenende seinen Weihnachtsmarkt. Es gab soviel Essensauswahl wie nie, tolles Kunsthandwerk und beste Stimmung.

Vier Tage lang wurde der Marktplatz in Calw zum Ort der Begegnung. Zwischen den Hütten des Weihnachtsmarkts drängten sich die Besucher – selbst bei Nieselregen.

Am Samstag wurde in Simmozheim der Weihnachtsmarkt eröffnet. Bei der 25. Auflage finden Besucher an 30 Ständen allerlei Kreatives und Köstlichkeiten zur Stärkung.

Die Wildberger Klosterweihnacht lockte am ersten Adventswochenende wieder zahlreiche Besucher in die Schäferlaufstadt. Das vorweihnachtliche Ambiente mit stimmungsvoll illuminierten Fassaden sorgte für Hochbetrieb zwischen den historischen Klostermauern.

Der Ettenheimer Weihnachtsmarkt hat am Freitag eindrucksvoll gezeigt, dass er zu den beliebtesten der Region zählt: Statt uniformer Massenware prägten erneut private Kunsthandwerker, Schulklassen und lokale Vereine das Bild. Ein Markenzeichen des Marktes in der historischen Altstadt, dass die Besucher offenbar zu schätzen wissen.

In ihrem Jahreskonzert nahmen die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Gutach am Samstagabend ihr Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzen Festhalle mit auf eine rhythmische Reise nach Afrika. Als Benefizkonzert ging die Hälfte der Einnahmen des Konzertabends an die Organisation „Miles of Smile Daycare“ in Tansania.

Die Kinderbuchmesse „Lörracher Leselust“ spannte am Wochenende einen weiten Bogen rund ums Lesen. Die 34. Messe stand unter dem Motto „Spielraum“ – und genau in einen solchen verwandelte sich der Burghof am Wochenende: Auf drei Etagen wurde gelesen, gespielt, gestaunt.

Plätzchen, Punsch, Posaunenklänge hieß es beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Efringen-Kirchen. Zu kaufen gibt’s auch Bürgermeisterinnen-Marmelade.

Schopfheim hat mit seinem Lichterfest am Freitagabend für eine zauberhafte Stimmung in der Stadt gesorgt. Als die Dämmerung kam, entfachten die Gewerbetreibenden vor ihren Geschäften Hunderte Kerzen und zündeten Lichterketten an.

Ein Weihnachtsmarkt fand an diesem Wochenende auch in Grenzach-Wyhlen statt. Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass die Gemeinderäte Glühwein und Punsch am Weihnachtsmarkt am Samstag vor dem ersten Advent ausschenken. Higlight bei den Kindern war ganz klar der Nikolaus.

Wahre Besucherscharen kamen zum dreitägigen Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein. Dort wurde fürs Auge und fürs Ohr so einiges geboten.

Gut besucht war auch der Maulburger Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Zum Auftakt haben die Kids der Maulburger Dance-Fit-Gruppe getanzt und Schwung in den Weihnachtsmarkt gebracht.

Ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt füllte am Wochenende die Fußgängerzone in Rheinfelden und lockte viele Besucher an. Mehr als 30 geschmückte Hütten lockten mit Glühwein, anderen kulinarischen Leckereien sowie einheimischer Handwerkskunst und weiteren Geschenkideen.