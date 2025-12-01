28./29./30. November: Das war am ersten Adventswochenende in der Region los

Am ersten Adventswochenende war in der Region einiges los. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Zahlreiche Weihnachts- und Adventsmärkte, die Schwarzwaldschau, Kinderbuchmesse und lange Einkaufsnächte zu "Black Friday" - am Wochenende war wieder einiges geboten.
Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Der Unterkirnacher Weihnachtsmarkt am ersten Advent hat eine lange Tradition. Mit beliebten Klassikern, überraschenden Getränken und einem dichten Programm begeisterte der Markt auch in diesem Jahr wieder seine Besucher.