In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Dorffeste, Jubilare, Public-Viewing und Konzerte: Am Wochenende war in der Region viel los.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen.

Zum zweiten Mal öffneten sich am Samstag in der Villinger Weststadt Garagen und Vorgärten, Hinterhöfe und Eingangsbereiche zu einem nachbarschaftlichen Flohmarkt. Der Besuch macht Lust auf mehr.

Die Veranstaltung des Reit- und Fahrvereins Donaueschingen bot am Wochenende viel für die Besucher. Eine besondere Ehrung ging am Turniersonntag über die Bühne.

Die Stadtkapelle feiert ihren 200. Geburtstag – die Bräunlinger Innenstadt wurde damit in einen wohltuenden Ausnahmezustand versetzt.

Der Hondinger Sportverein feiert drei Tage lang aus Anlass seines 50. Geburtstages. Passend zum Anlass wird Vereinsgründer Bernd Gilly für seine Leistung geehrt.

Zur Feier des zweiten Naturparkmarktes in Mönchweiler pflanze Rudolf Fluck den traditionellen Baum des Jahres. In diesem Jahr eine Mehlbeere. Außerdem konnten sich Besucher über verschiede Themen an Infoständen informieren und Spaß haben.

In das Getümmel des feierlichen Dorffestes mischten sich auch Gaukler und Tanzgruppen. Denn: Nicht nur Brigachtal feierte seinen 50. Geburtstag, sondern auch den Jahrestag des Bauernkrieges.

Ein großes Museumsfest mit unzähligen Oldtimern, einer beeindruckenden Ausstellung zur Geschichte der Telekommunikation und von Hand aufgebrühtem Kaffee lockte am Sonntag viele Besucher zum Technik-Museum am St. Georgener Bahnhof.

Der Sulzer Marktplatz war am vergangenen Freitag belebt wie lange nicht mehr. „La Cantina“-Wirt Toni Di Raffaele hat die verkehrsberuhigte Kölreuterstraße in eine „strada del vino“ – Weinstraße – umgewandelt.

Obwohl die Temperaturen kein Traumwetter für die Sportler darstellen, hat es beim Dornhaner Stadtlauf, der ein fester Bestandteil des Stadtfestes ist, eine Sensation gegeben. Im Hauptlauf über 5,25 Kilometer blieben zwei Läufer unter 20 Minuten. Aber auch die Kinder und Jugendlichen zeigen ihr Können.

Gleich vier Fahrzeuge der Feuerwehr Rottweil wurden am Samstag feierlich geweiht und in den Dienst gestellt. Gerätewart Rainer Knoblauch stellte die Möglichkeiten der neuen Drehleiter vor. Und im Korb ging’s für Oberbürgermeister Christian Ruf und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff hoch hinaus.

Im Garten des Hauses Raphael fand die erste Gartenlesung in Oberndorf statt. Zwei weitere an anderen Orten folgen im Juli.

Für Kaffee und Schwarzwälder Kirschtorte braucht es auf der Schwarzwaldbahn keine Improvisation, aber mit solchen Bestellungen fährt sie in die roten Zahlen. Das wurde beim Gastspiel des Improvisationstheaters aus Tübingen in Schiltach deutlich.

Bereits zum 19. Mal veranstaltete der Seedorfer Vereinsring das beliebte Dorffest in der Bösinger Straße.

Bürgermeister Markus Huber hat’s drauf: Mit nur einem Schlag stach er am Freitagabend das Fass an, und gleich floss das Freibier am Stadtfest in Dornhan.

Die Lust zu lernen und sich weiterzubilden scheint in der Eyachstadt Balingen groß zu sein. Den besten Beweis lieferte am Freitag der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Volkshochschule.

Den sportlichen Nachwuchs hat der Turn- und Sportverein Benzingen (TSV) in den Mittelpunkt seines Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen gestellt. Das vorhergesagte Unwetter hat die Organisatoren deshalb nicht zum Aufgeben bewegen können – zur Freude der Gäste, die zum Jubiläumspreis schlemmten.

Der Jubilar ist 125 Jahre alt – und geht bei weitem nicht am Krückstock: Der Turnverein Onstmettingen ist jung geblieben und modern aufgestellt – entsprechend viel Grund gab es beim großen Jubiläumsfest, ausgelassen miteinander zu feiern.

Im Naturbad Tailfingen lautete das Motto am Samstag „Back to the Roots – die Party für Erwachsene“.

Unzählige Besucher kamen zum traditionellen Dorffest nach Bisingen-Thalheim.

Am Wochenende war wieder Sommerfasnet: Für drei Tage verwandelte sich das Festgelände am Neckarufer in Rottenburg in eine gigantische Partymeile mit zahlreichen Open-Air-Konzerten und einem spannenden Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.

Das Zwieblbeedafest in Betra lockte mit Gaumenfreuden und schwungvoller Musik. Bereits am Samstag zum Festbeginn strömten die Gästen nach Betra, so dass es schwer war, noch Plätze zu finden.

Hunderte von Festgästen feiern in Biergarten-Atmosphäre. Blasmusik zum Feierabend beim Rat- und Gemeindehaus in Salzstetten.

50 Jahre Gesamtgemeinde Loßburg – das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. Und das haben die Loßburger am Freitagabend ausgiebig getan.

Der obere Marktplatz in Freudenstadt stand am Wochenende im Zeichen Afrikas. Die Besucherresonanz war wegen des Wetters und der schlechten Prognosen aber eher verhalten. Der Veranstalter führt dies auch auf die Absage des Public Viewing zur Fußball-EM zurück – und übt Kritik.

Mit einem bunten Mix aus Artisten, Künstlern und Musikern hat sich Street’N Art im Nagolder Terminkalender mittlerweile fest etabliert. Am Samstag hat es, unter der Hitze leidend, wieder stattgefunden.

Im 33. Jahr zeigte das Polterplatz-Open Air in Bad Wildbad, dass es weder angestaubt noch veraltet ist: Regionale Bands heizten dem Publikum mächtig ein.

Das Angebot im Schömberger Kurpark kam bei den Besuchern an. Auch eine Delegation aus Höchenschwand dabei.

Die Tornadowarnungen waren unbegründet, denn alle Unwetter zogen zum Bergglühen-Festival am Samstag an Dobel vorbei. Doch dann folgten kurz nach Mitternacht Starkregen und Windböen, die am Sonntagmorgen ein Bild der Verwüstung hinterließen.

Das Public-Viewing auf dem Lahrer Rathausplatz hat am Samstag die erste Bewährungsprobe bestanden. Gut 300 Fans fieberten mit der deutschen Mannschaft mit – Unwetterwarnung hin oder her.

Körperkunst auf höchstem Niveau: In Offenburg war am Wochenende, 29. und 30. Juni, eine Auswahl nationaler und internationaler Tätowierer zu Gast.

Eine grandiose Groteske über die französische Revolution bot das „Theater Eurodistrict Baden Alsace“ bei seinem ersten Gastspiel in Wolfach mit dem Stück „Marie-Antoinette – oder Kuchen für alle“ von Peter Jordan unter der Regie von Diana Zöller.

Das Straßenfest in Friesenheim war ein voller Erfolg: Noch nie kamen so viele Gäste in die Gemeinde wie diesem Jahr. Laut der Werbegemeinschaft, die das Ganze organisiert, hat von der Stimmung bis hin zum Wetter alles gestimmt.

Hunderte Besucher kamen am Samstag ins Gutacher Freilichtmuseum, um das sechste Ortenauer Bürgerfest zu feiern. Zwar gab es für die Gäste Freibier und Musik, drohendes Unwetter sorgte jedoch für ein frühzeitiges Ende der Veranstaltung.

Münchweier wird seit 2018 alle zwei Jahre zum Pilgerort zahlreicher Mofa-Enthusiasten mit ihren teils antiken Kleinfahrzeugen. So auch am vergangenen Wochenende beim gefragten Schwarzwald-Marathon, der quer durch das Herz der Region führte.