Feiern und Feste, Paraden und Partys, Tiere und Theater: Trotz Schmuddelwetter war am Wochenende wieder viel geboten. Wir blicken zurück.

Zugegeben, das nasse Wetter hat einem am Wochenende die Ausgehlaune stellenweise schon getrübt. Trotzdem zog es die Menschen in der Region nach draußen - zum Glück.

Überall war viel geboten: Feiern und Feste, Paraden und Partys, Tiere und Theater - wir blicken zurück auf die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage.

Ein voller Erfolg war das zurückliegende Eschach-Festival in Niedereschach, obwohl das Wetter nicht ganz mitspielte. Die vielen Besucher störte das nicht und sie waren begeistert. An beiden Tagen wurden die Festivalbesucher von den teilnehmenden Vereinen und Gruppen kulinarisch verwöhnt.

Ein Kommen und Gehen bis in die Nacht, einen ganzen Tag lang Begegnungen und gute Laune – das gab es beim Weinfest der Lions auf dem Marktplatz in der Villinger Innenstadt.

Marca, Maribel und Francesco aus Perus Hauptstadt Lima besuchten den Brigachtaler Perukreis, der ihnen am Samstagabend im Pfarrsaal ein wunderschönes Abschiedsfest bereitete.

77 500 Radkilometer, 33 Teams, 368 Radler – das Stadtradeln in Bad Dürrheim ging erfolgreich zu Ende. Im Landkreis erzielte die Stadt damit den dritten Platz. Der Wettbewerb förderte dabei nicht nur den Teamgeist der Teilnehmer, sondern trägt auch dazu bei, dass die Radinfrastruktur in Zukunft verbessert werden kann.

Ein kurzweiliger Konzertabend unter freiem Himmel lockte viele Besucher auf den Festplatz hinter der Mehrzweckhalle Riedböhringen.

Es war ein klasse Fest der Pferde in Donaueschingen, der neuerliche Umlauf auf dem Reitzentrum Frese in den vergangenen vier Tagen. Toller Sport, gute Unterhaltung und Rahmenprogramm sorgten für eine rundum gelungene Veranstaltung.

Die Musikkapelle Altoberndorf setzte am Freitag den Schlusspunkt der Serenadenkonzerte in Oberndorf. Zwar spielte das Wetter erneut nicht mit, Musiker und Publikum bewiesen allerdings Geduld und wurden dafür auch belohnt.

Was für eine Abschiedsparty: Bei ihrem letztmaligen Auftritt unter dem Rottweiler Wasserturm wurde die Intakt Allstyle Band von ihren Fans stürmisch gefeiert.

Musik, Unterhaltung und eine kleine Geschichtsstunde erleben die Besucher des Neckarstrands in Sulz. Zahlreiche Bürger lassen sich dieses Programm nach Feierabend nicht entgehen.

Die Band "Cover Crash" hat am Freitagabend in Ebingen den Albstädter Bandsommer eröffnet. Trotz strömenden Regens gaben die Musiker von Beginn an alles. Und spätestens bei der rockigen Version von "Blinding Lights" von The Weeknd waren die Besucher nicht mehr unter den Regenschirmen zu halten.

Fluch der Karibik, Gladiator, James Bond und König der Löwen: Das „Hollywood Symphonic Orchestra and Choir“ entführte rund 600 Zuhörer im Burghof der Burg Hohenzollern in die Filmgeschichten spektakulärer Blockbuster.

Am Wochenende ging die Bachhockete des Musikvereins Haigerloch-Hart in die zweite Runde, nachdem sie zweimal wegen der Pandemie ausfallen musste. Am Grubbenbach war die Stimmung bestens.

Wenn die Empfinger Ortsmitte zur Party-Zone wird, dann ist Beatparade. Mehrere Tausend Besucher feierten am Samstag zu wummernden Bässen. Für die Empfinger ist es ein Event, das alle Generationen mitfeiern.

Dießen feierte sein zweites Dorffest – und alle wollten mitfeiern. Rund 300 Personen waren gemeinsam im Einsatz, um das Fest zu einem gemeinsamen Erfolg werden zu lassen.

Prachtvoller Schlussakkord der diesjährigen Kreuzgangkonzerte in Alpirsbach: die Französische Kammerphilharmonie unter der Leitung von Philip van Buren begeisterte mit Werken aus der Zeit des vorrevolutionären Frankreichs.

Obwohl das Wetter eher durchwachsen war, strömten zahlreiche Besucher zum „Sommernachtshopping“ – der langen Einkaufsnacht am Freitagabend. Manche Besucher kamen sogar von weit her, um in Freudenstadt einzukaufen und zu feiern.

Max Giesinger stand beim Calwer Klostersommer auf der Bühne und bewies, dass er ein Mensch zum Anfassen geblieben ist: Er genoss das Bad in der Menge und wanderte singend durch das voll besetzte Stehplatz-Areal. Auch der zweite Klostersommerabend in Calw-Hirsau war mit dem Tribute- Event Tina-T. Cover No 1 ein großer Erfolg – obwohl es kurz zuvor noch kräftig geregnet hatte.

Richtig Glück mit dem Wetter hatte die Ostelsheimer Feuerwehr für ihr 41. Höhenfeuer. Auch der Besucheransturm hat für ein rundum gelungenes Fest gesorgt. Dank des Regens der vergangenen Tage durfte der Holzstapel dabei so groß wie üblich sein.

Freunde der etwas raueren Musik kamen in der Alten Seminarturnhalle in Nagold auf ihre Kosten: Die Purple Family zelebrierte dort die Hits von Deep Purple und Whitesnake.

Die Gemeinde Höfen veranstaltete am Freitag bei freiem Eintritt bei der Enzauenhalle ihr Sommerfest. Der Höhepunkt des Höfener Sommerfests waren das Feuerwerk und die musiksynchrone Licht- und Feuerwerks-Show am späten Freitagabend.

Beim „StraßenKulturFest“ herrscht Leben in der Calwer Innenstadt. Die Musiker, Artisten und anderen Künstler locken viele Besucher an. So schafft es die Veranstaltung, Calws „City“ tatsächlich zu einer Verweil-Oase und einem Platz zum Wohlfühlen werden zu lassen.

Was war das für ein Fest. Drei Tage lang stand Altensteig ganz im Zeichen des Handballs. Die TSV-Handballer hatten wieder zu ihrem S-Cup eingeladen – und die Massen waren gekommen.

Am Wochenende wurde Schömberg für drei Tage wieder zum Mekka der Sportbegeisterten: Bei der fünften Ausgabe der „Nordschwarzwald-Trophy“ konnten sich Athleten bei wechselhaftem Wetter in mehreren Disziplinen messen.

Dröhnende Motorsägen und lautstarker Applaus hallten am Wochenende beim Eichberg durch das Tal. 25 Spitzensport-Holzfäller und Holzfällerinnen aus fünf Nationen, traten am Sonntag bei den 43. Schwarzwälder Holzfällermeisterschaften des Ringersportvereins Schuttertal vor großer Zuschauerkulisse gegeneinander an.

Die Wolfacher Band Slackjoint hat am Freitag erstmals an den Schlossgraben eingeladen – und die Wolfacher kamen gerne, um das ungezwungene und lockere „After-Work“-Event zu genießen.

Das Saisonfinale des städtischen Kulturamts hat rund 700 Besucher zum Open-Air-Konzert in Lahrs grüne Oase gelockt. Sie schwelgten gut zwei Stunden in der Musik von Michael Jackson.

Das erste Kinzigtäler Schliffsteitreff ist ein Erfolg gewesen. Im Mittelpunkt des Interesses standen die unterschiedlichen 50er-Mopeds von Zündapp, Schwalbe, Kreidler, Vespa und Co. Das älteste der Fahrzeuge war aus dem Jahr 1958.