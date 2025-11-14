27 Tonnen schwer: Schauinslandbahn bei Freiburg erhält ein neues Tragseil

Die Herbstrevision der Schauinslandbahn wurde in diesem Jahr genutzt, um eines der vier Tragseile auszutauschen.
Die Herbstrevision der Schauinslandbahn in Freiburg dauert in diesem Jahr etwas länger als sonst. Der Grund ist nicht etwa, dass irgendwelche Bauteile marode wären. „Im Gegenteil“, betont der technische Betriebsleiter der längsten Umlaufseilbahn der Welt, Manfred Bader. Die hochmoderne Technik und die 1930 erstellten stählernen Bauwerke der Bahn sind in einem Top-Zustand. Regelmäßig muss jedoch eines der vier Tragseile ausgewechselt werden. Auf diesen Seilen fahren die Gondeln der Bahn wie auf Schienen zwischen dem Gipfel des Freiburger Hausbergs und der Talstation im Ort Horben bei Freiburg. Gezogen werden sie dabei von zwei jeweils 7600 Meter langen und 17 Tonnen schweren Zugseilen.