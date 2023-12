27. Sparkassen-Indoor-Cup: Zweiter Tag - Bereit für die Zwischenrunde

1 Die U19 des SSV Reutlingen besiegte in ihrem ersten Spiel in der Gruppe 4 den TSV Trillfingen knapp mit 2:1. Foto: Kara

Am zweiten Tag des Indoor-Cups wurde das Teilnehmerfeld für die Zwischenrunde komplettiert. Margrethausen, Dotternhausen und Trillfingen waren die Gruppensieger am Donnerstagabend.









In der erneut prall gefüllten Sparkassen-Arena war es am zweiten Tag des diesjährigen Indoor-Cups die Gruppe 6, in der die Plätze am frühsten vergeben wurden. Die TSG Margrethausen sicherte sich durch einen 3:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen das punktlose Schlusslicht aus Onstmettingen den ersten Platz der Vierergruppe. In die Zwischenrunde folgte der TSG das Team vom TSV Laufen/Eyach, das sich – ebenfalls im letzten Gruppenspiel – mit einem 3:2-Erfolg im direkten Duell mit der U19 des VfL Pfullingen den zweiten Platz sicherte.