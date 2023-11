Glücksfee Katharina Schäfer, Juniorennationalspielerin aus den Reihen der TSG Balingen, fungierte als Losfee. Sie bescherte in der Vorrunde folgende Begegnungen.

In Gruppe 1 messen sich der FC Grosselfingen, die Spvgg Trossingen, die TSG Wittershausen, die Sportfreunde Sickingen und die U19 der TSG Balingen.

Lesen Sie auch

In Gruppe 2 treffen der SV Rangendingen, die Sportfreunde Bitz, die SG Gruol/Erlaheim, die SG Meßstetten/Tieringen und die U19 des TSV Nusplingen aufeinander.

In Gruppe 3 duellieren sich der SV Dotternhausen, der SV Heselwangen, die SG Endingen/Erzingen/Roßwangen, die zweite Mannschaft des FV Rot-Weiß Ebingen und die U19 des TSV Frommern.

In Gruppe 4 spielen der TSV Trillfingen, der FSV Schwenningen, der TSV Frommern 2, der FC 07 Albstadt II und die U19 des SSV Reutlingen.

In Gruppe 5 treffen die Spvgg Schramberg, der FC Steinhofen, der FV Rot-Weiß Ebingen und der TSV Ofterdingen II aufeinander.

In Gruppe 6 spielen der TSV Laufen, der FC Onstmettingen, die TSG Margrethausen und die U19 des VfL Pfullingen gegegeinander.

Höhepunkt am 30. Dezember

Die besten Mannschaften qualifizieren sich fürs Hauptturnier. Sieben Mannschaften sind gesetzt. Da eine höherklassige Mannschaft nicht gemeldet hat, rückt der TSV Frommern als Bezirksligist auf den achten Rang. Auch hier bewies Glücksfee Katharina Schäfer ein gutes Händchen. Die TSG Balingen U23 und der TSV Frommern sind in Gruppe 1, die TSG Balingen und der FC 07 Albstadt sind in Gruppe 2, der FC Holzhausen und der VfR Heilbronn, der zum ersten Mal dabei ist, sind in Gruppe 3. Last but not least bilden die SG Empfingen und der TSV Straßberg die Gruppenköpfe in Gruppe 4.