Weil die Organisation der Kinderolympiade, wie ein Bild aus der Vergangenheit zeigt, nicht möglich ist, fällt der verkaufsoffene Sonntag in diesem Frühjahr in Villingen aus.

Während der verkaufsoffene Sonntag in Schwenningen wie geplant am 3. April über die Bühne laufen wird, bleiben am Sonntag, 27. März, die Geschäfte in der Villinger Innenstadt zu.















Villingen-Schwenningen - Dass der verkaufsoffene Sonntag in Villingen, den die Stadt eigentlich auf den 27. März datiert hatte, ausfällt, bestätigt Madlen Falke, Pressesprecherin bei der Stadt VS, auf Anfrage unserer Redaktion. Denn: Ein Verkaufssonntag müsse immer einen Anlass haben – bei der Frühjahrsausgabe in Villingen war dies stets die Kinderolympiade. Diese werde aber in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden.

Keine Kinderolympiade möglich

Wie Stefanie Federsel vom Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) erklärt, sei dies aufgrund der unsicheren Corona-Lage beziehungsweise den wechselnden Auflagen kurzfristig nicht möglich gewesen. Für die Organisation der Olympiade ist stets der GVO zuständig.

"Arge Märkte und Veranstaltungen" für die Krämermärkte zuständig

In diesem Zusammenhang berichtet Federsel auch, dass künftig nicht mehr die Stadt für die Organisation des Krämermarkts beim verkaufsoffenen Sonntag zuständig sein wird, sondern ein externer Dienstleister. Dabei handelt es sich um die Arbeitsgemeinschaft "Arge Märkte und Veranstaltungen", die ihren Sitz in Villingen hat und unter anderem für den Gallus- und Martinimarkt in Spaichingen oder den Klausmarkt in Überlingen zuständig ist.

Organisation für Stadt "nicht mehr handelbar"

"Die Stadt hat diesen operativen Teil vergeben, weil er schlichtweg nicht mehr für uns handelbar war", nennt Madlen Falke als Grund. Bisher war Marktmeister Arno Laubis für die Organisation der Krämermärkte sowohl bei den Verkaufssonntagen in Schwenningen als auch bei den sonstigen Märkten im Frühjahr und Herbst sowohl in Villingen als auch in Schwenningen zuständig. Laubis werde aber besonders am Anfang die neuen Dienstleister "aktiv begleiten und schauen, dass alles läuft". Sich ganz aus den Aktivitäten rund um die Krämermärkte herausziehen werde die Stadt sowieso nicht, so die Pressesprecherin – zum Beispiel, wenn es um die erforderlichen Absperrungen gehe.

Künftig auch Organisation der Weihnachtsmärkte?

"Wir freuen uns, dass wir für die Märkte nun zuständig sind und die Organisation damit in der Region bleibt", sagt Sascha Zwirblis, Geschäftsführer der "Arge Märkte". Das Unternehmen sei bestrebt, die Märkte erst einmal "traditionsmäßig" weiterzuführen. "Mal schauen, was wir in Zukunft machen können, um auch gezielt junge Menschen anzusprechen", blickt Zwirblis voraus.

Dass die Arge künftig also auch die Organisation der Weihnachtsmärkte in der Doppelstadt ausführen wird, nachdem die Stadt diese von der Messegesellschaft übernommen hatte, coronabedingt aber noch nie in der Praxis umsetzen konnte, kann der Geschäftsführer zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen.

Verkaufssonntag in Schwenningen am 3. April

Der verkaufsoffene Sonntag in Schwenningen findet derweil wie geplant am 3. April statt – wieder mit dem traditionellen Jahrmarkt, dessen Organisation dann erstmalig nun in die Hände der Arge fällt. Erst einmal werden die überwiegenden Marktbeschicker kommen wie bisher. "Es ist schwierig, ganz exklusive Sachen zu bekommen" so Sascha Zwirblis. Etwas hochwertiger werde aber das kulinarische Angebot ausfallen. Der Veranstalter ist sich sicher, dass die Innenstadt wieder voll sein. Der Schwenninger Verkaufssonntag findet nach zweijähriger coronabedingter Pause statt. "Die Menschen werden Lust darauf haben, wieder sorgenfrei durch die Stadt zu bummeln."