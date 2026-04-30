27 Kommunen profitieren: Ortenaukreis erhält 33 Millionen Euro für Glasfaserausbau

Die Finanzierung des Glasfaserausbaus im Ortenaukreis steht – dank einer Landesförderung. Zugute kommt das Geld den noch unterversorgten Bereichen.
Ministerialdirigent Arndt Möser, Abteilungsleiter Digitalisierung im Innenministerium Baden-Württemberg, hat im Landratsamt im Offenburg Förderbescheide des Landes in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro (33.595.200 Euro) an Landrat Thorsten Erny übergeben. Die Fördermittel sind für die finale Phase des geförderten Glasfaserausbaus im Ortenaukreis bestimmt und kommen 27 Städten und Gemeinden in der Ortenau zugute – darunter Offenburg, Kehl, Achern und Lahr.