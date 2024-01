Warum ist heute halbmast geflaggt? (27.1.2024)

1 Bei einer Trauerbeflaggung werden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto

Am 27. Januar werden in ganz Deutschland die Flaggen auf halbmast gehisst. Wir erklären die Gründe für die Trauerbeflaggung.









In Deutschland wehen die Flaggen aller öffentlichen Gebäude wie etwa Rathäuser, Verwaltungsgebäude und andere Regierungseinrichtungen an diesem Freitag, 27. Januar 2024, auf halbmast. Grund für die Trauerbeflaggung – bei der Flaggen nicht vollständig gesetzt werden, um Trauer auszudrücken – ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialimus. Am 27. Januar 1945 wurde nämlich das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetischen Soldaten befreit. Das Lager steht symbolhaft für die NS-Verbrechen.