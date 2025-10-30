27 Jahre Friedensbewegung in Horb: „Die schwierigsten Friedenstage aller Zeiten“

Die Horber Friedenstage 2025 setzen ab dem 5. November ein Zeichen für Demokratie und den Frieden – mit prominenten Gästen wie Autor Ilija Trojanow und Karl-Martin Hentschel.
„Es sind die schwierigsten Friedenstage aller Zeiten“, sagt Helmut Loschko von der Horber Initiative für Frieden und Gründer des Projekts Zukunft. „Das sage ich seit vier Jahren, aber es stimmt immer wieder. Früher waren die Positionen klar: Keine Waffenlieferungen, Abrüstung und Demilitarisierung. Heute ist die Diskussion eine andere.“ Die Friedenstage sollen Wege zum Umdenken und zur Veränderung aufzeigen im Angesicht „der so oft empfundenen Ohnmacht“ gegenüber Rechtsruck, Aufrüstung und der „fast vergessenen Klimakatastrophe“, heißt es im Programm.