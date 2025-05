27-Jähriger vor Gericht: So hat der Angeklagte aus dem Kreis Calw einen Busfahrer attackiert

So hat der Angeklagte aus dem Kreis Calw einen Busfahrer attackiert

1 Einem Mann aus dem Landkreis Calw wird vor dem Landgericht unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Foto: Aleksandar Mitrevski Die Liste seiner Übergriffe ist lang. Einem Mann werden versuchter Totschlag und versuchter Mord vorgeworfen. Am zweiten Verhandlungstag geht es um die Attacke auf einen Busfahrer.







Eine Attacke auf einen Mitbewohner in der Asylunterkunft, ein Angriff aus dem Nichts auf einen Unbeteiligten am Calwer ZOB, ein Messerangriff auf einen Busfahrer und eine brutale Prügelattacke auf einen Mithäftling in der JVA Stuttgart-Stammheim – diese überlebte dieser nur knapp. Die Taten, die einem 27-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Calw vorgeworfen werden, wiegen schwer.