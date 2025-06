In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Am Wochenende gibt es wieder viel Spannendes in der Region zu erleben: Sommerfeste, Stadt- und Gemeindejubiläen, Konzerte, Theater und Comedy - an diesem Wochenede ist für absolut jeden etwas dabei.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Lesen Sie auch

Jede Menge Unterhaltung, kulinarische Glanzlichter und ganz viele Attraktionen: Am letzten Juni-Wochenende steppt im westlichen Schwarzwald-Baar-Kreis der Bär. Gleich drei Großveranstaltungen locken: Beim St. Georgener Stadtfest mit Stadtfestlauf verwandelt sich die neu gestaltete Innenstadt am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, in eine große Festmeile. Königsfeld feiert an denselben Tagen mit dem Park-Festival mit buntem Programm das Jubiläum 50 Jahre Gesamtgemeinde. Und in Schönwald steigt am Samstag, 28. Juni, zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde die Französische Nacht. Aber schon am 27. rocken Fidelius und die Waldvögel den Ort.

Zwei Jahre haben die Eschinger warten müssen. Am 28. und 29. Juni ist es endlich wieder so weit: Das Donauquellfest steigt. Gemeinsam mit dem am Montag, 30. Juni, stattfindenden Gregorifest wird der Residenzbereich in Donaueschingen für drei Tage zur Festmeile.

Vom 27. bis 29. Juni 2025 verwandelt sich die Helios-Arena in Schwenningen in einen Treffpunkt für Sportbegeisterte, Familien und alle, die Spaß an gemeinschaftlichen Erlebnissen haben. Bei den Street Games VS erwartet die Besucher eine Mischung aus Sport und Unterhaltung. Diese Veranstaltung findet so erstmals in Villingen-Schwenningen statt.

Unter dem Motto „Hoffnung für die Region, Hoffnung für dich“ lädt der Verein proChrist gemeinsam mit über 30 Kirchen, Gemeinden und Vereinen aus der Region von Samstag, 28. Juni, bis Dienstag, 1. Juli, zum Hoffnungsfestival Südwest auf das Messegelände in Schwenningen ein.

Der Villinger Jazz-Club stellt das erste Gässlefest mit der Big Band des Hoptbühl-Gymnasiums und der Gruppe „Acoustic Breeze“ auf die Beine. Den Auftakt macht das Gässlefest am Samstag, 28. Juni, ab 11 Uhr, bei dem ein buntes Programm rund um den Jazzkeller in der Webergasse 5 in Villingen lockt.

Ein Ereignis am Samstag, 28. Juni, wird die Bräunlinger in großer Zahl auf die Beine bringen. An diesem Tag feiert der größte Arbeitgeber vor Ort, die Firma Straub Verpackungen, das 200-jährige Bestehen. Die Bürger erhalten an diesem Samstag einen Einblick in die Produktionsanlagen und die Herstellung von unterschiedlichen Wellpappe-Formen. Die Firma Straub Wellpappe GmbH bietet einen Tag der offenen Tür im Werk in Bräunlingen und in Blumberg von 11 bis 17 Uhr. Hinzu kommen noch fachmännische Informationen im Logistikzentrum in Bräunlingen. In diesem Zusammenhang feiert die Musikgruppe „Stakato“ zudem ihre Premiere am Samstag, 28. Juni, in Blumberg.

Anlässlich der Französischen Nacht und des Jubiläumsfestes für 750 Jahre Gemeinde Schönwald und 50 Jahre heilklimatischer Kurort findet am Pfälzer Eck, genauer gesagt im Chalet der französischen Soldaten, ein Tag der offenen Tür statt.

Der Hobby-Triathlon „Laien Man“ rund um den Kirnbergsee in Bräunlingen startet am Samstag, 28. Juni, in seine 22. Auflage. Anmeldungen sind im Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter in Bräunlingen oder über die Internetseite www.gruppe84.de möglich. Kurzentschlossene können sich am Starttag von 12 bis 13.30 Uhr anmelden.

Der Tischtennisclub Blumberg feiert in diesem Jahr sein 75. Jubiläum und lädt dafür zu einem Spitzenturnier am Samstag, 28. Juni. Die Blumberger Halle öffnet am 28. Juni um 19 Uhr für das Publikum. Karten sind an der Abendkasse, aber auch im Vorverkauf online unter www.ttc.blumberg.de erhältlich. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Als Gastgeber wird sich die Blumberger Schützengesellschaft beim traditionellen Sommer-Western Treffen von ihrer kultischen Seite präsentieren. Authentische Gestalten aus der amerikanischen Zeitgeschichte machen am kommenden Samstag, 28. Juni, ab 9 Uhr, das Gelände um das Schützenhaus am Nordwerk unsicher.

Villingen-Schwenningen feiert den Tag der Patenschaft mit der Panzerpionierkompanie 550 der Bundeswehr. Dieses besondere Jubiläum wird am Samstag, 28. Juni, mit einem feierlichen Festakt und einem vielfältigen Bürgerfest im Herzen Villingens gewürdigt. Zu allen Programmpunkten sind auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem feierlichen Appell im Spitalgarten in Villingen.

Das Sommertheater Villingen bringt das Stück „Warum klaun wir nicht die ganze Bank“ auf die Bühne. Die Premiere ist am Freitag, 27. Juni, bei der Parkresidenz am Germanswald in Villingen.

Das zweite Kurgarten-Konzert der Saison präsentiert der städtische Seniorenrat gemeinsam mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen am Sonntag, 29. Juni, im Villinger Kurgarten. Zwischen 11 und 12 Uhr wird Dozentin Nadia Sofokleous mit aktuellen und ehemaligen Schülern das 20-jährige Bestehen ihres Ensembles „Klarisma“ feiern, indem sie ein musikalisches Menü mit allerlei Köstlichkeiten der Klarinetten-Literatur serviert.

Die Feuerwehr in Tuningen feiert am Wochenende das 150-jährige Bestehen. Dann präsentiert sich die Wehr für die Öffentlichkeit am Sonntag, 29. Juni, mit einem Tag der offenen Türe. Start ist um zehn Uhr mit einem Festgottesdienst.

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, wird in Zepfenhan der 750. Geburtstag auf dem Festgelände groß gefeiert. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag schon um 10 Uhr.

Zum „Tag der offenen Gartentüre“ der Beratungsstelle für Gartenbau am Landratsamt Rottweil und des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine öffnen sich am 29. Juni in Zimmern und erstmals auch in Oberndorf Tore zu inspirierenden Nutz- und Ziergärten.

Zum inzwischen 23. Mal wird am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, zum Dunninger Dorffest eingeladen. Hinter dem Fest stehen die heimischen Vereine sowie als Organisator der Vereinsring Dunningen/Lackendorf.

Den Auftakt zum Kultursommer in Geislingen gibt eine Auswärtige: Am Freitag, 27. Juni, tritt ab 19 Uhr die Tübinger Kabarettistin Dietlinde Ellsässer im Schlossgarten auf.

Harthausen feiert in diesem Jahr sein 750. Jubiläum. Zu diesem Anlass lädt die Gemeinde zu einem gewaltigen Festprogramm am Wochenende. Am Freitag, 27. Juni,um 18.30 Uhr beginnt der Festabend mit einem Sektempfang. Am Samstag, 28. Juni, um 17 Uhr wird mit dem Fassanstich durch den Musikverein Harthausen und die Guggamusik die Partynacht eröffnet. Am Sonntag, 29. Juni, beginnt der Familientag um 9 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst.

Bei einer Stadtführung in Hechingen am Freitag, 27. Juni, geht es um die Historie jüdischen Lebens in der Zollernstadt. Beginn ist um 17 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum auf dem Schloßplatz.

Ab Freitag, 27. Juni, ab 19 Uhr beginnen die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Roßwanger Musikvereins. An drei Tagen wird das Jubiläumsfest im großen Festzelt auf dem Sportgelände in dem Balinger Stadtteil Roßwangen ausgiebig gefeiert und steht im Zentrum des Geschehens.

Bei BW Musix in Balingen wird die Big Band der Bundeswehr am Freitag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz aufspielen.

Der zweite Teil der Ausstellung „Otto Dix – Alpha Omega. Der komplette Bestand“ wird am Freitag, 27. Juni, im Kunstmuseum Albstadt eröffnet. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr.

„Hoffnung erleben – Kirche in Zollern gestalten“ – diesem Motto ist das Mitmachevent „Hope“ unterstellt, welches die katholische Kirche in Zollern am Samstag, 28. Juni, in Rangendingen ausrichtet. Genauer gesagt: Von 9 bis 17 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Gallus.

2013 haben sich die „Liebenswerten Sängern“ – so lautet die Übersetzung des Namens „Cantani Amabili“ – zusammengeschlossen. Unter dem Motto „Hoffnung, Licht und Lob“ geben die 16 Mitglieder, am Samstag, 28. Juni, ein Benefizkonzert in der Schömberger Stadtkirche St. Peter und Paul. Beginn ist um 18 Uhr.

Das zur Tradition gewordene Dorffest findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, hinter dem Alten Schulhaus in Thanheim statt. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr.

Die Stummfilm-Komödie „Goldrausch“ aus dem Jahr 1925 von Charlie Chaplin gibt es am Samstag, 28. Juni, um 19.30 im Rahmen des zehnjährigen Stummfilmjubiläums im Klosterkeller in Hechingen-Stetten zu sehen.

Schlagerfans aufgepasst: Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr lädt die Lebenshilfe Zollernalb zum zweiten Hechinger Schlager Open Air ein. Am Samstag, 28. Juni, verwandelt sich der Martinshof erneut in eine stimmungsvolle Freiluftbühne. Ab 18 Uhr treten Künstler wie Lorena, Simon Wild, Alena und Patrick Schmidberger unter freiem Himmel auf; Einlass ist ab 17 Uhr.

Unter dem Motto „Feel the Summer“ lädt der Musikverein Ringingen am Samstag, 28. Juni, zu seiner ersten Sommerparty und tags darauf, am Sonntag, 29. Juni, auch wieder zur Markthockete ein.

Ob ambitionierte Radfahrer, erfahrene Mountainbiker oder Familien mit Kindern – Radfreunde jedweden Interesses dürfen sich auf die kommende „Tour de Burladingen“ freuen, die am Sonntag, 29. Juni, von 11 bis 17 Uhr veranstaltet wird.

Röhrende Motoren, glänzender Chrom und gelebte Leidenschaft: Das „Alte Eisen Treffen“ bei der Heuberg-Passage steigt am Sonntag, 29. Juni. Ab 11 Uhr – Fahrzeugeinlass ist ab 10 Uhr – wird Meßstetten erneut zum Treffpunkt für Motorenliebhaber, Schrauber und Nostalgiker – ganz gleich ob auf zwei, drei, vier oder mehr Rädern.

Der Musikverein Heiligenzimmern veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juni, ein buntes Sommerfest. Dieses findet auf dem Festplatz in der Ortsmitte statt, direkt neben der Turnhalle.

Die Jugendmusikschule Hechingen lädt veranstaltet am Sonntag, 29. Juni, zum großen Musikschulfest ein. Unter dem Motto „Musik erleben – Musik entdecken“ erwartet die Besucher dabei ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Los geht es um 11 Uhr mit einer festlichen Matinee. Dabei präsentieren junge Talente der Musikschule ihr Können auf der Bühne.

Der nächste Termin der Mitmach-Veranstaltungsreihe „Nachmittags im Museum“ in Baiersbronn ist am Freitag, 27. Juni, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Diesmal wird es ein Märchenquiz geben. Veranstalter ist der Heimat- und Kulturverein. Veranstaltungsort ist Hauffs Märchenmuseum in der Alten Reichenbacher Straße 1.

Ein 3D-Modell einer Spritzgießmaschine erkunden, einen Sechs-Achs-Roboter selbst programmieren oder virtuell Bleche schweißen – das und vieles mehr erwartet die Schüler auf den Arburg-Infotagen am Freitag, 27. Juni, und Samstag, 28. Juni, in Loßburg, in deren Rahmen auch das Jubiläum „75 Jahre Ausbildung“ gefeiert wird. Am Freitag öffnet Arburg dazu seine Pforten für Schülerinnen und Schüler von 10 bis 16 Uhr, am Samstag von 8 bis 15 Uhr. Eine Voranmeldung ist ratsam, da die Plätze begrenzt sind.

Beim Sommerfest des Musikvereins Salzstetten ab 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz stellt sich am Freitag, 27. Juni, ab 18 Uhr die neugebildete Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten vor. Zu Gast ist ab 19 Uhr die Musikkapelle Eutingen. Neben Steaks, Pommes, Rote Wurst gibt es Musiker-Burger gegrillt auf offener Flamme mit Homemade Burger Sauce. Ab 20.30 Uhr wird in der Bar die Musiker-Spezialität Erdbeer-Bowle angeboten.

Am Samstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr kommt der „S.U.S.I.-Chor“ aus Freiburg in die Reichenbachhalle in Klosterreichenbach. Der S.U.S.I.-Chor Freiburg singt „Über Grenzen“ und nähert sich dem Thema Grenzen politisch, persönlich, künstlerisch – in jedem Fall vielstimmig, wie es in der Mitteilung heißt. Die rund 40 Sänger aus dem Freiburger Vauban-Viertel singen unter der Leitung von Ansgar Rettner.

Ein Konzert mit der christlichen deutschen Sängerin und Songschreiberin Sefora Nelson aus Pfalzgrafenweiler findet im 25. Jubiläumsjahr des Bibelweg-Vereins am Samstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Bibelweg, Schellenberghof 1, Waldachtal-Tumlingen, statt.

Die Jakobusfreunde aus Horb bieten am Samstag, 28. Juni, eine begleitete Pilgerwanderung unter dem Motto „Pilgern – der Jakobsweg beginnt ja direkt vor der eigenen Tür“ an. Die Wanderung auf dem Jakobsweg von Horb nach Dettingen wird begleitet durch Jürgen Schmid und Hans Kneißler. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Stiftskirche in Horb.

Am letzten Juni-Wochenende, Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, lädt die Freiwillige Feuerwehr Horb, Abteilung Talheim, zum Sommerfest rund ums Feuerwehrhaus ein. Für beste Unterhaltung, leckeres Essen und jede Menge Spaß ist gesorgt – sowohl für Jung als auch für Alt. Los geht es am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag schon um 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen.

„Die Kikerikiste“ heißt ein modernes Theaterstück von Paul Maar für Kinder ab vier Jahren und für die ganze Familie. Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 28. Juni, um 15 Uhr im Horber Kloster.

Eine Vorstellung des Buches „Gute Nachbarn, schlechte Zeiten“ von Mimi Schwartz (USA) und einer Lesung mit Peter Binder findet am Sonntag, 29. Juni, um 17 Uhr in der Ehemaligen Synagoge, Freudenstädter Straße 16, in Rexingen statt.

„Nagold Alive“ startet wieder voll durch. Den Anfang macht dieses Jahr am Freitag, 27. Juni, das Musik-Comedy-Duo Suchtpotential. Die „Suchtis“ waren schon in Nagold, haben Eindruck hinterlassen und zudem ein großes Fanpublikum. Tags darauf, am Samstag, 28. Juni, hat die Seminarturnhalle mit „One night with Abba“ eine der renommiertesten Abba-Revival-Bands zu Gast.

Am Freitag, 27. Juni, führt Heide Dittus um 18 Uhr durch die Michaelskirche in Sulz am Eck. Die Führung ist kostenfrei, Spenden für die Kirchengemeinde sind gerne gesehen. Dittus freut sich über eine Anmeldung unter heide.dittus@gmx.de.

Wenn es in Nagold nach Sommer, guter Laune und frisch gemixten Cocktails duftet, wenn weiße Ballons durch die Gassen tanzen und Menschen in weißen Outfits durch die Innenstadt flanieren – dann ist wieder „Schwäbischer Mittsommer“. Am 27. Juni verwandelt sich Nagold bereits zum achten Mal in ein echtes Sommerparadies. Von 17 bis 23 Uhr erwartet Besucher ein bunter Abend voller Musik, kulinarischer Highlights – und natürlich jede Menge Shopping-Gelegenheiten.

Vom 27. bis 29. Juni wird das Jubiläumsfest „875 Jahre Schwandorf“ gefeiert. Das Programm kann auf der Homepage zum Jubiläum unter www.875-schwandorf.de eingesehen werden. Mit einem Klick kommt man auch zur Kartenreservierung.

Hochkarätig und absolut Festival-tauglich besetzt ist das diesjährige Programm für das Spektakel am 27. und 28. Juni auf dem Polterplatz in Bad Wildbad.

Der Longwy-Platz in Nagold wird am Sonntag, 29. Juni, bei „Street’N Art“ erneut zur pulsierenden Freilichtbühne. Von 11 bis 18 Uhr erwartet Besucher ein vielfältiges Programm aus Straßenkunst, Musik und Mitmachaktionen.

Das Jubiläumsfest mit Stadtfest gilt als einer der Höhepunkte der 950-Jahr-Feierlichkeiten in Calw. Das Programm wird riesig. Vom 27. bis 29. Juni – freitags von 18 bis 1 Uhr, samstags von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr – sind auf der 950 Meter langen Festmeile in der Innenstadt vier Festwelten mit mehr als 50 Programmpunkten geplant.

Zwischen 250 und 300 alte Fahrzeuge sind am Sonntag, 29. Juni, zwischen 11 und 17 Uhr im Kurpark von Bad Liebenzell zu bestaunen. Dazu haben sich die Oldtimerfreunde in Bad Liebenzell als Veranstalter einiges einfallen lassen.

Die Vollmaringer Vereine und Institutionen laden zum traditionellen Dorffest ein. Das Fest findet am 28. Juni ab 17.30 Uhr und 29. Juni ab 10.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Vollmaringen statt und verspricht zwei Tage Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm.

Der neugestaltete Gutacher Kurpark wird am Sonntag, 29. Juni, eröffnet. Die Eröffnung startet um 10.15 Uhr mit dem Patroziniumsfest, um 11 Uhr folgt die offizielle Einweihung des Kurparks.

Unter dem Motto „150 Jahre TV Hornberg – gemeinsam bewegen“ feiert der Verein nicht nur ein großes sportliches Wochenende, sondern auch ein Stück gelebte Vereinsgeschichte – offen, herzlich und für alle gedacht. Im Mittelpunkt des Festwochenendes vom 27. bis 29. Juni 2025 steht das 23. Handball Freestyle Festival, eingebettet in die traditionsreiche 55. Handballwoche Hornberg.