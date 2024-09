In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Verkaufsoffene Sonntage, die Oldtimer-Rallye in Baiersbronn und Herbstmärkte: Am Wochenende war in der Region viel los.

Eine Auswahl der Veranstaltungen gibt es hier.

Mit einem Festbankett in Niedereschach wurde das fünfjährige Bestehen der Sozialgenossenschaft „Bürger für Bürger“ (BfB) in großem Rahmen gefeiert. In den Ansprachen wurde deutlich: Die Sozialgenossenschaft ist ein Segen und eine großartige Erfolgsgeschichte.

Der älteste Schuraer Betrieb hatte allen Grund das 75-jährige Jubiläum an zwei Tagen zu feiern – und zwar im Rahmen der „Held Days“.

Ein gelungener Festumzug bildet den Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Vöhrenbach und Morteau. Zahlreiche Zuschauer an der Straße verfolgten das Spektakel und feierten beim Festabend mit.

Die Ausstellung „1225 Jahre Remigiuskirche“ wurde nun in Bräunlingen feierlich eröffnet. Die Besucher erlebten eine stimmungsvolle und würdevolle Jubiläumsandacht. Ein Zeitstrahl beleuchtet die Geschichte der Kirche auf sechs Metern.

Eine abwechslungsreiche Auswahl regionaler Produkte und alter Handwerkskunst bot der Jubiläums-Naturparkmarkt im St. Georgener Stadtgarten. Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins beteiligten sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Das SWR Symphonieorchester hat die Kultursaison 2024/25 im Franziskaner in Villingen eröffnet. Oberbürgermeister Jürgen Roth lobte beim Eröffnungskonzert des „Großen Zyklus“ die Doppelstadt als attraktiven Standort für Kunst und Kultur.

Es war ein gelungener Abschluss einer tollen Sommerfestsaison auf der Möglingshöhe: das Lichterfest des Hospizes Via Luce im Schwenninger Stadtpark.

Kreis Rottweil

Zur Feier des 175-jährigen Bestehens des Schwäbischen Chorverbands (SCV) hatte der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg in die ehemalige Augustiner-Klosterkirche in Oberndorf geladen.

Zu einem Kurkonzert lud das Handharmonika-Orchester Lauterbach unter Leitung von Dirigentin Uta Borho in das Haus des Gastes im Kurpark Königsfeld ein.

Im Rahmen der interkulturellen Woche konnten sich die Besucher in Schramberg auf eine kulinarische Weltreise begeben.

Die Feuerwehr Bitz feierte am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Dem Festakt folgte ein Blaulicht-Tag und der Tag der offenen Tür mit Übungen der Aktiven und Jugendfeuerwehr. Die Besucher überzeugten sich von der Schlagkraft der Truppe.

Allerbeste und ausgelassene Stimmung herrschte beim „Auschmettinger Oktoberfest“ des Musikvereins Onstmettingen. Zünftig in Dirndl und Lederhose gekleidet feierten die zahlreichen Gäste. Die Veranstalter waren mit der Resonanz zufrieden.

Das 18. Oktoberfest in der Festhalle Erlaheim war wieder ein voller Erfolg. Verschiedene Musikvereine sorgten für Bierzeltstimmung wie auf der echten Wiesn.

Zahlreiche Besucher sind am Sonntag auf den Balinger Marktplatz gekommen, um Kulturen und Speisen aus aller Herren Länder kennen zu lernen. Dort feierten zahlreiche Besucher aus aller Herren Länder unter der milden Herbstsonne ein wahrhaft buntes Fest zum Auftakt der nunmehr siebten Interkulturellen Woche.

Für Starzeln geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Die Einweihung des neu gestalteten Dorfplatzes wird mit einem zünftigem Dorffest gefeiert.

Der Obertorplatz in Hechingen ist zum Auftakt der Interkulturellen Woche zum „interkulturellen Wohnzimmer“ geworden. Über kulturelle Grenzen hinweg durfte man sich kennenlernen, mehr über die Arbeit von Sozialarbeitern erfahren oder einfach verweilen.

Bei bester Witterung zog es wieder einmal unzählige Besucher aus der Region nach Bisingen zum verkaufsoffenen Sonntag. Wir haben einige Eindrücke von „Bisingen Live“ zusammengestellt.

Vom Micky-Maus-Heft bis zur Weltliteratur: Auf dem 20. Horber Büchermarkt gab es für Bücherfreunde wieder viel zu entdecken.

Im Kreishaus sind ausdrucksstarke Bilder der Freudenstädter Malerin Anna Kuleshova ausgestellt. Zur Vernissage fand sich zahlreiches Publikum ein.

Eine stilvolle Auktion gab es zum Schluss eines langen Kunstsommers in der Waldlust in Freudenstadt. Philipp Herzog von Württemberg beteiligte sich dabei als Auktionator.

Insgesamt 500 Kilometer auf kurvenreichen Strecken haben die Starter der zehnten Oldtimer-Rallye Baiersbronn Classic an drei Tagen zurückgelegt. Der Schlusstag war nochmals voller Höhepunkte – auch, weil nun die Motorräder mit ins Spiel kamen.

Alles hat ein Ende – auch die Weinrede? Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die 21. Ausgabe dieser Nagolder Erfolgsgeschichte auch die letzte gewesen sein könnte. Aber wenn der Vorhang für immer fiele, hätte ein Schauspieler einen fulminanten Schlusspunkt gesetzt.

„Strahlender Sonnenschein und kein Regen“, freut sich Markus Lang von der Touristik Bad Herrenalb und zeigt sich sichtlich zufrieden über das bunte Treiben und die vielen Besucher beim Herbstmarkt in Bad Herrenalb, zu dem auch die örtlichen Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet hatten. Rund 70 Stände lockten am Wochenende zahlreiche Gäste in die Innenstadt.

Ein kostenloses Frühstück, Informationen des VdK, Obst, Gemüse und Brände regionaler Erzeuger, Einkaufstaler als Belohnung für besonders schwere Kürbisse: Auch der jüngste Themenmarkt in Altensteig hatte einiges zu bieten.

Ortenaukreis

Auf Höfen und in Garagen in Fürstenfeld-West und in den Supperten haben mehr als 40 Anwohner ihre Schnäppchen angeboten. Vor allem zahlreiche Familien nutzten den Quartierflohmarkt und bummelten von einem Stand zum nächsten.

130 Oldtimer der zehnten Baiersbronn Classic machten bei der „Mittleren Schwarzwaldrunde“ am Samstag Halt in Wolfach und zogen bewundernde Blicke auf sich. Die Gefährte datierten dabei auf die Jahre 1934 und 1975.

Der siebte Klosterlauf machte Schuttern am Sonntag wieder zum Zentrum des Laufsports. Bestzeit lief der 50-jährige Samir Baala aus Frankreich mit 33:52 Minuten. Bei optimalem Wetter herrschte entlang der Strecke gute Stimmung.

Der Schwarzwaldverein Hausach feierte seine 125 Jahre mit einem kurzweiligen Festabend in der Stadthalle. „De Hämme“ garnierte die Festreden und Ehrungen mit musikalischen und witzigen „Geschenken“.