Stadtfeste, Sommertheater, Konzerte und Jubiläen: Über das lange Wochenende herrschte Sommerlaune. Es wurde ausgiebig gefeiert.

Drei Tage lang gab es bei den Heavy Michel Days beim Wilden Michel in Furtwangen-Linach düstere Klänge in wilder Natur.

Villingen-Schwenningen feierte am Samstag mit einem Bürgerfest die 25-jährige Patenschaft mit der Panzerpionierkompanie 550. Nach Appell und Festumzug wurde die Patenschaft mit den Soldaten erneuert.

Spannung pur gab es beim Villinger Sommertheater unter dem Titel „Warum klauen wir nicht die ganze Bank“. Das Publikum feierte die Premiere.

Bei der fünften Auflage des zweitägigen Donauquellfests in Donaueschingen gab es Livemusik auf zwei Bühnen. Die Stadt feierte 30 Jahre Partnerschaft mit Kaminoyama.

Drei Tage Sportfest des FC Unterkirnach bedeuteten drei Tage Spaß, Geselligkeit und ein wenig Wettbewerb. Auch der Wettergott spielte mit und sorgte dafür, dass sich im Vergleich zu diversen Sportfesten in der Vergangenheit die Regenschleusen des Firmaments nicht öffneten.

Jugend-Feuerwehr und Jugend-Rotkreuz in VS-Tannheim waren bei der 24-Stunden-Übung im Dauereinsatz wie die Profis auf der Rettungswache einer Großstadt.

Sport, Spiel, Spaß und viel Sonne wurden bei den Street Games VS am Wochenende in und an der Helios-Arena in Schwenningen geboten. Einige hundert Menschen kamen an den Bauchenberg und zeigten sich vom vielfältigen Angebot begeistert.

Das Fest der Feste, die Französische Nacht anlässlich des 750-jährigen Bestehens Schönwalds, lockte am Samstag erneut tausende Besucher in die kleine Gemeinde.

Zahlreiche Bürger aus Brigachtal und Bad Dürrheim nutzten die Gelegenheit, das für einen Betrag von 11,5 Millionen Euro neu erbaute Wasserwerk selbst bei den zahlreichen Führungen im Halbstundentakt genauer zu inspizieren und sich erklären zu lassen.

Die ganze Vielfalt der Gesamtgemeinde präsentierte Königsfeld beim Park-Festival. Zum 50-jährigen Bestehen der hatten die Verantwortlichen ein buntes Programm vorbereitet.

Der Wettergott meinte es gut mit den Veranstaltern des St. Georgener Stadtfests. Heiß, trocken und sonnig – bei diesem Wetter strömten jede Menge Besucher in die Bergstadt.

Die Firma Straub Verpackungen in Bräunlingen feierte 200 Jahre Verpackungen, und der „Tag der offenen Tür“ lockte mehrere tausend Besucher am Samstag in den Bereich des Straub-Geländes, ins Festzelt und zu der Werksbesichtigung. Neben dem Werksrundgang mit vielen Informationen war auch die Festmeile ein beliebter Anlaufpunkt für Besucher.

Ein Sommerfest im Zeichen von Sport, Geselligkeit und Kurzweil bot der FC Dauchingen. Traditionell gab es dort reichlich Möglichkeiten um sich zu bewegen. Auch in kulinarischer Hinsicht kamen die Gäste auf ihre Kosten.

Ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot, Musik- und Tanzvorführungen, originelle Spiele – und erstmals ein Einzug der Festwirte: Das Dunninger Dorffest lockte viele Besucher an.

Der Startschuss für das inzwischen siebte Stadtradeln im Landkreis Rottweil fiel am Freitag in Aichhalden.

Das Fest des Sportschützenvereins Schramberg-Tennenbronn war verbunden mit der Dorfmeisterschaft. Erstmals angeboten wurde für Kinder Schießen mit dem Lichtgewehr.

Aussteller und Veranstalter ziehen ein überaus positives Fazit für die 19. Auflage der „Starter“-Ausbildungsmesse in Rottweil: Beide Messetage waren sehr gut besucht.

Mit viel Musik und zahlreichen Gästen feierte der Musikverein Stadtkapelle Oberndorf am Neckar am Wochenende seinen 111. Geburtstag standesgemäß im Klosterhof.

Zepfenhan feierte am Wochenende seinen 750. Geburtstag. Die Sonne strahlte passend vom Himmel und bescherte den Zepfenhanern ein Fest, wie es im Buche steht.

Bei sommerlichen Temperaturen feierte die TG Schömberg ihr großes Handballfest. Das Rasenturnier der Jugendteams feierte dabei seine 46. Auflage.

Zwei Tage lang wurde bei bestem Wetter in Bisingen-Thanheim das Dorffest gefeiert. Viele Besucher kamen - auch zur Traktorenparade am zweiten Festtag.

Der Kultursommer in Geislingen steht für Engagement, kulturelle Vielfalt und Aktivitäten: Konzerte, Kabarett, Theater, Lesungen, Kinderdisco – für jeden ist was dabei. Den Anfang machte das Schwäbisches Kabarett.

Genau um 11 Uhr zeigt das Thermometer bei strahlendem Sonnenschein bereits 25 Grad im Schatten: eine ausreichende Menge zu trinken und Sonnencreme gehören heute daher zur Grundausstattung für die Radfahrer bei der Tour de Burladingen.

Am Freitag begannen die großen Feierlichkeiten, die im Zeichen von „100 Jahre Musikverein Roßwangen“ standen. Auf dem Sportgelände wurde ein großes Festzelt aufgebaut. Tausende Gratulanten ließen die Musiker vom Wettbach übers Wochenende hochleben.

Das Sommerfest des Musikvereins Salzstetten war wieder ein voller Erfolg. Das geselliges Beisammensein bestärkte das familiäre Miteinander.

Das Afrikafest auf dem Freudenstädter Marktplatz entführte die Besucher durch Essen, Getränke, Warenangebot und Musik in ferne Länder.

Das Jubiläums-Stadtfest in Calw legt am Freitagabend einen Auftakt nach Maß hin. Die Straßen der Innenstadt und die Plätze entlang der Nagold sind voller Festbesucher und Musik. Nach dem gelungenen Auftakt am Freitagabend ging die 950-Jahr-Feier am Samstag weiter. Musik, Kleinkunst, Kulinarisches und Mitmachaktionen standen auf dem Programm.

Sternenstaub und Sommerklänge: Der Mittsommerabend in Nagold verzauberte mit Tanz, Licht und Leichtigkeit.

Mit einem Familientag wurde am Sonntag das Finale des dreitägigen Jubiläumsfestes „875 Jahre Schwandorf“ gefeiert.

Vereine, kirchliche Gruppen, Vereinigungen, die Freiwillige Feuerwehr und Kindertagesstätten luden zum 15. Althengstetter Fleckenfest, das in diesem Jahr rund um die Markuskirche gefeiert wurde.

Das fünfte Streetfoodfestival in Trossingen erfreute sich wieder großer Beliebtheit. Geboten wurden Spezialitäten aus vielen Ländern - unter anderem Pizza, Langos und Salsiccia.

Die lange Einkaufsnacht hat die Gäste in Scharen nach Friesenheim gelockt. Die Werbegemeinschaft ist sehr zufrieden mit dem Festverlauf.

Rust hat am Samstag premierenmäßig ein neues Bürgerfest zelebriert. Doppelter Anlass dafür waren das 50-jährige Bestehen des Europa-Parks und die Einweihung des neuen Festplatzes.

In Weiß frühstücken: Das ist die Idee des „White Brunch“ im Stadtpark in Lahr. Die Jugendfeuerwehr lockte mit einem Grillstand, zudem gab’s tänzerische und musikalische Auftritte.

Bis vor Kurzem war die Zukunft des FC Lahr-West noch ungewiss. Doch nun wurde im Vereinsheim mit zahlreichen Gästen aus Politik und Sport gefeiert.

Die Zuschauer am Streckenrand des 19. Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlaufs in Seelbach erlebten gleich zwei neue Bestzeiten der Gesamtsieger Omar Tareq und Melina Wolf.