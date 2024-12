Über das vergangene Wochenende war in der Region wieder einiges geboten. In unserer Zusammenfassung gibt es eine Auswahl.

Rockkonzerte, Hallenturniere, Akrobatik-Vorstellungen: In der Region war am Wochenende wieder einiges los.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Mit dem dreitägigen Jugendfußballturnier sorgte der TuS Blumberg in der Eichbergsporthalle für neue Maßstäbe. Es gab 40 Stunden Fußball pur. Dabei präsentieren sich von den G- bis zu den D-Junioren insgesamt 86 Mannschaften.

Reichlich Anerkennung, viel Beifall für die Szenen und langanhaltender Applaus belohnten die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht Mundelfingen für ihre drei Aufführungen beim Weihnachtstheater „Ritter Kuno von Hardegg“, einem Stück, das nur alle 25 Jahre aufgeführt wird.

Mit seinem besonderen Flair begeisterte erneut der Winterwunderzaubermarkt der Villinger Parkresidenz am Germanswald. Für die ganze Familie war ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Märchenstunden und Hütten mit Handwerkskunst geboten.

Drei Monate lang tourten „Kissin Dynamite“ durch Europa, spielten Konzerte in Deutschland, Frankreich, Österreich, Tschechien, Schweiz, den Niederlanden und Ungarn. Ihre letzte Show für 2024 spielte die Band am Samstagabend in der ausverkauften Balinger Volksbankmesse.

Läährguat live im Juwel in Margrethausen: Bei der Kultband ist die Musik der Star, und ihr Konzert im Trödel-Bistro Juwel war noch schöner als erwartet. Jedes dieser selten gewordenen Ereignisse ist wie ein Klassentreffen mit alten Freunden – und immer auch neuen.

Beim Konzert „Der große Weihnachtszauber“ in Meßstetten gaben sich Schlager-Stars ein Stelldichein. Zum Festessen der Schlagermusik servierten die Künstler die edelsten Tropfen aus dem Weinkeller der Weihnachtsmusik.

China, Japan, Kuba, Argentinien und Italien – der Weihnachtszirkus hat Show-Größen aus aller Welt in Offenburg versammelt. Noch bis zum Dreikönigstag finden Vorstellungen statt.

Die Theatergruppe der Schuttertäler Trachtenkapelle hat mit der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss begeistert. Das Ensemble überzeugte mit großer Spielfreude, Musik und Gesang.

Mit einem emotionalen Musikabend in Haslach gedachten Freunde und musikalische Wegbegleiter Manfred Läufer. Der Saxofonist hatte über Jahrzehnte mit verschiedenen Formationen in der Region seine Spuren hinterlassen.

Kreis Rottweil

Köstlich amüsiert haben sich die Besucher bei den Theateraufführungen des Sportvereins Seedorf in der Festhalle. Das eingespielte Schauspielensemble sorgte mit dem Luststück „Männer haben auch Gefühle“ für beste Unterhaltung.

Der Männergesangverein Nordstetten gab sein traditionelles Konzert in der Taberwasenkapelle. Auch Jungmusiker wirkten mit.

Der traditionelle „Lichtgang“-Treff fand wieder im Kegelstüble in Empfingen statt. Beim Kegeln und Kartenspielen wurde gevespert und geplaudert

Schlagergrößen wie Patrick Lindner und Nadin Meypo gaben bei der „Klingenden Bergweihnacht“ in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn alles.