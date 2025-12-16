Der Chef einer Sicherheitsfirma, der die Entführung der Block-Kinder organisiert haben soll, sagt im Gericht aus. Die Richterin will wissen: Wer zahlte für die Unterbringung im Luxushotel der Familie?
Hamburg - Im Hamburger Block-Prozess hat der mutmaßliche Chef der Entführer ausgesagt, von seinem Team sei für Unterkunft und Essen im Luxushotel der Familie nie Geld verlangt worden. "Es war ganz klar abgeklärt, dass wir nicht bezahlen müssen", sagte der 68-Jährige nach Angaben einer Dolmetscherin im Landgericht.