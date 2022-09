Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in Dornhan aus

1 Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Kaminbrand in Dornhan ausrücken. Foto: © Karl-Heinz H –stock.adobe.com

Mit 26 Helfern rückte die Feuerwehr am Montagabend zu einem Kaminbrand in der "Pfarrgasse" in Dornhan aus.















Dornhan - Zu einem Kaminbrand ausrücken musste die Feuerwehr am Montag gegen 22 Uhr in die Straße "Pfarrgasse". In einem Kamin hatte sich Glanzruß gebildet, der zu einer offenen Flamme führte. Nachdem die mit 26 Helfern angerückte Feuerwehr den Kaminbrand ersticken konnte, beseitigte ein Schornsteinfeger den Glanzruß und säuberte den Kamin. Sachschaden entstand nicht.