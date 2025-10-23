26,7 Prozent mehr in fünf Jahren: Mietsteigerung in Haiterbach soll im Rahmen liegen

Der neu erstellte qualifizierte Mietspiegel für Haiterbach wurde jetzt im Gemeinderat vorgestellt. Einen Diskussionsbedarf sah das Gremium bei diesem Thema nicht.
Der Gutachteraussschuss Oberes Nagoldtal hatte gemeinsam mit den Kommunen Haiterbach, Nagold, Ebhausen und Rohrdorf in Zusammenarbeit mit dem EMA Institut einen neuen qualifizierten Mietspiegel ausgearbeitet. Während der Mietspiegel im Jahr 2023 anhand des Verbraucherpreisindexes auf Basis der Ersterfassung 2020 fortgeschrieben wurde, ist nun noch mal eine komplett neue Datenerfassung erfolgt.