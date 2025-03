Aus den Händen von Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl konnten Landrat und Zweckverbandsvorsitzender Sven Hinterseh und Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis den Fördergeldbescheid in Höhe von rund 26,6 Millionen Euro entgegennehmen.

„Jede Bürgerin und jeder Bürger, jedes Unternehmen, jede Schule, jedes Krankenhaus in Baden-Württemberg muss Zugang zu schnellem und stabilem Internet haben“ , sagt Digitalisierungsminister Strobl. „Das ist unser Ziel, und dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein. Mit unserem Förderbescheid in deutlicher zweistelliger Millionenhöhe geben wir dem Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt weiteren Rückenwind für wichtige Ausbauprojekte. Das ist das Glück der Tüchtigen, denn es gibt mit Landrat Sven Hinterseh an der Spitze seit vielen Jahren ein sehr hohes erfolgreiches Engagement für schnelles Internet. Es geht voran im Land – und der Schwarzwald-Baar-Kreis ist vorne mit dabei.“

Lesen Sie auch

So ist die Förderung gestrickt

„Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl mit der Grauen Flecken- als auch mit der Lückenschluss- Förderung wieder entscheidende Schritte zum flächendeckenden Glasfasernetz in unserem Landkreis machen können“, sagt Hinterseh und fügt hinzu: „Wenn wir diese Projekte fertiggestellt haben, sind neben Blumberg auch Königsfeld, Schonach, Schönwald und St. Georgen vollständig mit Glasfaser erschlossen. Ein Standortvorteil für die Bürgerinnen und Bürger, das Gewerbe und die Verwaltung.“

Der Bund beteiligt sich mit 50 Prozent der Baukosten, das Land mit bis zu 40 Prozent. Da die endgültigen Summen erst nach Abschluss der Baumaßnahme anhand der tatsächlich angefallenen Baukosten berechnet werden, variiert der Anteil, den die Kommunen zahlen müssen.

Die Fördersummen

Für zahlreiche Projekte im Kreis gibt es Zuwendungen vom Land:

Königsfeld, Schonach, Schönwald, St. Georgen, Triberg, Unterkirnach erhalten 25 Millionen Euro für 4466 direkte Trassenanlieger, rund 100 Kilometer, aufgeteilt auf die sechs Kommunen, wurden mit Glasfaser bestückt. Jeweils 400 000 Euro gab es für den Lückenschluss in Brigachtal (101 Trassenanlieger, rund 2,5 Kilometer Tiefbau), in Tuningen (118 Anlieger, 5,1 Kilometer), in Dauchingen (125 Trassenanlieger, 4,4 Kilometer) und in VS-Mühlhausen (59 Trassenanlieger, rund drei Kilometer). Die Fördersumme insgesamt liegt bei 26,6 Millionen Euro, es profitieren bis zu 4869 Anlieger, die Gesamtstrecke im Tiefbau beläuft sich auf 115 Kilometer.