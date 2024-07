In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Beatparade in Empfingen, Sommernachtsshopping in Freudenstadt oder Brass-Festival: Am Wochenende war in der Region viel los.

Nachfolgend blicken wir auf einige Veranstaltungen zurück - und verlinken auf die jeweiligen Artikel.

Acht Teams von Narrenzünften und Feuerwehren traten beim Dorffest in Herzogenweiler zu einer ungewohnten Disziplin an. Viel Bewunderung fanden auch die landwirtschaftlichen Geräte, die am Sonntag bei der Oldtimer-Schau ausgestellt waren.

Die Vernissage zur Ausstellung „Was, wenn die Zukunft gut wird?“ der jungen Künstlerin Sonja Dold fand in der Klosterbergfabrik in St. Georgen statt. Dolds Werke inspirieren viele Besucher zum Nachdenken über das Leben.

Zum Floriansfest hatte am Wochenende die Abteilung Schönenbach der Furtwanger Feuerwehr geladen. Das Besondere waren in diesem Jahr die Prüfungen für das Leistungsabzeichen Jugendflamme.

Es war die 29. Auflage des U-19-Fußballturniers in Oberndorf und Oliver Hauer und seinem Team war es auch diesmal gelungen ein Sportereignis auf die Beine zu stellen das seinesgleichen in der Region sucht.

Erfolgreich gestartet ist beim Rottweiler Ferienzauber der Biergarten unterm Wasserturm – trotz überraschender Regengüsse am Samstagabend beim Auftritt der „Buffalo Chips“.

Zum 50. Geburtstag des Freibads in Tennebronn gab es am Samstag eine große Poolparty. Die hatten die Stadtwerke Schramberg organisiert und dafür die Partyprofis vom Team „H2O-Fun and Action“ in Bielefeld engagiert.

Die Narrenzünftler in Sulz waren am Freitag Neckarstrand-Veranstalter mit dem Motto „Hex on the Beach meets Salzsieder Sunrise“.

Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“, bekannt aus der SWR-Kultserie „Die Fallers“, hat am Freitagabend in Schlatt Station gemacht. Der Grund: Im Rahmen der „Von Daheim-Tour“ wollte der Kabarettist und Schauspieler auf die heimische Landwirtschaft aufmerksam machen.

Vor der Bühne abtanzen, mit Freunden Spaß haben, ausgelassene Stimmung, aber auch etwas Wetterpech – das Brass-Festival „Love & Peace uff dr Wies“ in Hechingen hat am Wochenende zahlreiche Besucher angelockt.

Ein mit faszinierenden Wasser- und Lichtspielen ausdrucksvoll in Szene gesetzter Grubbenbach bot auch in diesem Jahr zahlreichen Besuchern wieder einen traumhaften Hintergrund für die vom Musikverein Hart veranstaltete Bachhockete.

Die Sommerkonzert-Reihe auf der Burg Hohenzollern ging am Wochenende mit zwei Knaller-Konzerten zu Ende: Die Kult-Band „Die Prinzen“ war im Rahmen ihrer Jubiläumstour „30 Jahre - 30 Hits - 30 Städte“ zu Gast im Burghof.

Der Albstädter Band-Sommer machte seinem Namen am Wochenende alle Ehre, hat den Zuschauern einen Super-Sommer-Auftakt beschert und ihnen musikalische Perlen der Region vorgestellt.

Ganz Empfingen feierte am Samstag wieder ausgelassen bei der Beatparade. Mitsamt Tausenden Ravern, für die das Event mittlerweile ein fester Bestandteil der Jahresplanung ist.

Bei bestem Wetter sind am Freitagabend die Besucher in die Freudenstädter Innenstadt geströmt zum Sommernachtsshopping. Dabei war auch erstmals die Loßburger Straße für Autos gesperrt. Was sich nicht nur in den Augen des Oberbürgermeisters ausgezahlt hat.

Dürre und Trockenheit wie noch vor zwei Jahren waren diesmal kein Problem. Dafür mussten die Veranstalter der Tonbachtalbeleuchtung in Baiersbronn am Samstag mit Dauerregen kämpfen. Viele der kleinen Lichter wollten durch die Nässe nicht richtig brennen.

Zum zweiten Mal fand am Wochenende im Rahmen des AHG-Cups die Latino-Night auf dem Tennisplatz in Horb statt.

Alte Puppenköpfe aus Porzellan, Blechspielzeug, Emaillekannen, antiquarische Bücher, Kunstdrucke, Ausstecherle, Halsketten, Kaminuhren, Vasen oder Weihnachtsengel – die Auswahl beim zweiten Altstadt-Antikmarkt auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb war groß. Und so manches Schätzchen fand ein neues Zuhause.

Es war ein Abend voller Emotionen, eine großartige Hommage an die 1960er und Siebziger Jahre mit Songs, die jeder mitsingen konnte. Vor fast ausverkauftem Haus spielte das Duo „Graceland“ beim Calwer Klostersommer in Hirsau diesmal zusammen mit dem Philharmonieorchester Leipzig.

Nagold kann auch im Regen feiern: Die Markttafel fand in diesem Jahr vor allem unter Schirmen, Pavillons, Vordächern und Arkaden statt – die gute Stimmung musste trotzdem nicht leiden.

Mehrere hundert Besucher kamen zum diesjährigen Höhenfeuer nach Ostelsheim unf ließen sich auch vom Regen nicht abschrecken.

90 Jahre Waldfreibad im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach – das wurde am Freitag und Samstag groß gefeiert.

Im einstigen Wilden Westen wäre es nicht so friedlich zugegangen. Doch beim Altdorfer Westerncamp kamen übers Wochenende Indianer, Cowboys und Trapper prächtig miteinander aus. Geballert wurde nicht aufeinander, sondern nur am Schießstand.

Trotz schlechten Wetters war das Meißenheimer Bachpromenadenfest ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, am „Fest für die Sinne“ teilzunehmen. Die Vereine freut’s – sie zogen ein positives Fazit der diesjährigen Veranstaltung.