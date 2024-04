In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Die Sonne zeigte sich dieses Wochenende wieder. Und mit ihr genossen viele Menschen diverse Veranstaltungen in der ganzen Region.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Beste Stimmung herrschte bei der Lionsnight in der Villinger Innenstadt. An vielen Orten feierten die Besucher gemeinsam und ließen sich von der Musik mitreißen. Die Bandbreite reichte vom Gospelkonzert zum Auftakt über Rock und Pop bis zu Punk.

Der Stirnlampenlauf der Kur und Bäder GmbH ging am Freitagabend in die 16. Runde. 1151 Teilnehmer nahmen an dem Charitylauf in Bad Dürrheim teil.

Christina Haigis und Peter Hastedt begeisterten die Besucher mit ihrer musikalisch-literarischen Collage, die sie im früheren Villinger Krankenhaus aufführten.

Die historische Sauschwänzlebahn startet in Blumberg in die Saison: Der Auftakt wurde von hunderten Besuchern begleitet.

Kreis Rottweil

Robben Ford ist vom Rottweiler Spezialisten-Publikum beim Jazzfestival begeistert.

Die Stadt Dornhan hat am Sonntag die Marktsaison eröffnet. Bei dem guten Wetter bummelten zahlreiche Besucher beim Frühlingsmarkt durch die Stadtmitte, schauten sich in den geöffneten Geschäften um oder genossen Blasmusik zum Mittagessen.

Die Kunst der Handwerker zieht Menschen in die Stadt und wenn auch noch die Sonne scheint, dann ist fröhliches Leben auf Straßen und Plätzen in Schiltach.

Zollernalbkreis

Ab 14. Juni wird das fünfte Album von Human Zoo, „Echoes Beyond“, im Handel erhältlich sein. Die Album-Release-Party gab es am Samstagabend in der Balinger Eberthalle.

Der Stand-up-Comedian Kay Ray hat in der Stadthalle in Balingen seinen Besuchern kein Lachen vergönnt.

Spaß und Unterhaltung gab’s beim ersten Frühlingsfest in Schömberg anlässlich des 125-jährigen HGV-Bestehens.

Nie war die deutsch-französische Freundschaft und die Partnerschaft zwischen Chambéry und Albstadt so wichtig wie heute: Darüber waren sich Gäste wie Gastgeber am Jubiläumswochende „45 Jahre Städtepartnerschaft“ einig – und haben feste gefeiert.

So viele Besucher hat kaum mal eine Ausstellung in Hechingen. Aber wenn man Picasso, Leonardo da Vinci und James Rizzi so eng beieinander sehen kann, ist das schon spannend.

Kreis Freudenstadt

Mit über 1000 Feiernden und einem mitreißenden Auftritt von „SangOver“ wurde das Maifest in Wiesenstetten, mit der Rückkehr von der Coverrock Band „Mc Sunday“, erneut zur ultimativen Partyzone.

Getreu dem Motto „Das Konzert – geht ins Ohr“ hat der Liederkranz Hallwangen, zum Teil unterstützt von Projektsängern, die fast 200 Besucher bei seinem Jahreskonzert in der örtlichen Turn- und Festhalle kurzweilig unterhalten.

Kreis Calw

Macht das Wetter mit, ist das Kimmich Open in Calw fast ein Selbstläufer. Manches überraschte dann aber doch positiv – trotz eines Wermutstropfens.

Die Städtische Musikschule Nagold feiert in diesen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Der Festakt in der Alten Seminarturnhalle leitete das Jubiläums-Wochenende ein.

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Freien Evangelischen Schule Nordschwarzwald blickten die Festredner auf die erfolgreiche Geschichte der Bildungseinrichtung zurück. Dabei begann alles mit gerade einmal 15 Schülern.

Ortenaukreis

Von handgemachten Taschen bis zu verschiedenen Dekostücken: 21 Händler kamen am Samstag nach Schuttern, um dort ihre Produkte zu verkaufen – ganz zur Freude der zahlreichen Besucher.