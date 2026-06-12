25.000 Kubikmeter bewegt: Großprojekt in Triberg nimmt Gestalt an

Seit geraumer Zeit wird unterhalb des Opel-Autohauses Wallishauser kräftig gearbeitet – aus dem baufälligen ehemaligen Gebäude der Spedition Haas wurde in den vergangenen 20 Monaten ein modernes Industriegebäude, das optisch deutlich mehr hermacht als der Vorgänger und künftig Werkstatt, Stellflächen sowie eine Lkw-Waschhalle für Rundholzfahrzeuge vereinen soll.

Auslöser war die Übernahme der Holztransport-Fahrzeuge der Tennenbronner Firma Hilser 2020. „Damals stellte sich schnell die Frage, wo wir unsere Fahrzeuge und Maschinen künftig fachgerecht warten und unterbringen können“, erklärt Seniorchef Andreas Finkbeiner. Deshalb entschied sich das Unternehmen für eine langfristige Investition in den Standort Nußbacher Straße.

In einem ersten Schritt wurde die ehemalige Werkstatt der Spedition ertüchtigt, aufgestockt und neu verkleidet, das Flachdach wich einem Satteldach ersetzt. Auch die Vorhalle wird am Ende überdacht sein, verspricht Finkbeiner Senior.

Nach dem Bauantrag zum Umbau der Halle folgte im Juli 2024 ein Antrag zum Neubau einer Lkw-Waschhalle mit Stellplätzen. Dazu sollte eine Zufahrt zum Grundstück auf der Hallenrückseite gebaut werden. Der Forstweg musste der neuen Situation angepasst werden. Nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde wurde dadurch ein Bebauungsplan erforderlich, auch die Brücke muss ertüchtigt werden. Das wird wegen eines ebenfalls anliegenden Betriebs als Letztes verwirklicht.

Derzeit laufen neben dem nahezu fast fertigen Bau mehrere Bagger, die den Forstweg verlegen und die Fläche für die künftige Waschstraße für die Rundholzfahrzeuge schaffen. Insgesamt werden laut Juniorchef Peter Finkbeiner gut 25.000 Kubikmeter Erde und Fels bewegt. Glücklicherweise handle es sich nicht um Granit, sondern Gneis, der sich wesentlich leichter abgraben lasse, so die beiden Chefs.

Die Lkw-Werkstatt mit drei Mitarbeitern ist bereits in Betrieb, im Herbst sollen zwei Auszubildende dazu kommen. Gewartet und repariert werden hier nicht nur eigene Fahrzeuge. Auch Gemeinden und Betriebe aus der Umgebung nutzen das Angebot. Ein DEKRA-Stützpunkt für Nutzfahrzeuge ergänzt den Standort und ermöglicht Wartung, Reparatur und Abnahme an einem Ort.

Die Verkehrsführung

Rundholzfahrzeuge sollen das Gelände künftig vorwärts befahren und ebenso wieder vorwärts auf die B33 ausfahren können. Bevor die Brücke ertüchtigt wird, müssen die übrigen Arbeiten jedoch soweit abgeschlossen sein, dass auch die Firma Storz weiterhin zuverlässig von dort aus angefahren werden kann.