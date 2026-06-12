25.000 Kubikmeter bewegt: Großprojekt in Gremmelsbach nimmt Gestalt an

Die Firma Finkbeiner investiert an der Nußbacher Straße in ein modernes Nutzfahrzeugzentrum mit Werkstatt, Waschhalle und optimierter Verkehrsführung.
Seit geraumer Zeit wird unterhalb des Opel-Autohauses Wallishauser kräftig gearbeitet – aus dem baufälligen ehemaligen Gebäude der Spedition Haas wurde in den vergangenen rund 20 Monaten ein modernes Industriegebäude, das optisch deutlich mehr hermacht als der Vorgänger und künftig Werkstatt, Stellflächen sowie eine Lkw-Waschhalle für Rundholzfahrzeuge vereinen soll.