2500 Kubikmeter: Riesige Menge Erde bei Lauf entsorgt – sieben Jahre später wird aufgeräumt

Eine riesige Menge Erdaushub wurde im Jahr 2019 bei Lauf illegal abgeladen. Sieben Jahre später erfolgten die Rückbauarbeiten – auf Kosten der Täter.
Der illegal im Wald oberhalb von Lauf abgelagerte Erdaushub ist beseitigt: Mehr als 2500 Kubikmeter Material wurden nach Abschluss der fachlichen und rechtlichen Verfahren aus dem Wald abtransportiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Rückbauarbeiten, der Abtransport sowie die Reinigung der betroffenen Straßen konnten Mitte Juni abgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.