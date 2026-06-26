2500 Kubikmeter: Riesige Menge Erde bei Lauf entsorgt – sieben Jahre später wird aufgeräumt

Eine riesige Menge Erdaushub wurde im Jahr 2019 bei Lauf illegal abgeladen. Sieben Jahre später erfolgten die Rückbauarbeiten – auf Kosten der Täter.

Der illegal im Wald oberhalb von Lauf abgelagerte Erdaushub ist beseitigt: Mehr als 2500 Kubikmeter Material wurden nach Abschluss der fachlichen und rechtlichen Verfahren aus dem Wald abtransportiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Rückbauarbeiten, der Abtransport sowie die Reinigung der betroffenen Straßen konnten Mitte Juni abgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Damit ist ein Fall abgeschlossen, der auf illegale Erdablagerungen aus dem Jahr 2019 zurückgeht. Die Kreisverwaltung hatte den Vorgang mit seinen Fachstellen für Abfall, Wald, Naturschutz sowie Wasser- und Bodenschutz bearbeitet. Die Verursacher wurden verpflichtet, den Erdaushub entfernen zu lassen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, heißt es weiter.

„Wer Erdaushub oder Abfälle illegal im Wald oder in der freien Landschaft ablädt, schädigt Natur und Umwelt und verursacht erhebliche Kosten“, betont Nikolas Stoermer, Erster Landesbeamter des Ortenaukreises und in diesem Verfahren zuständiger Dezernent. „Der Fall in Lauf zeigt: Solche Verstöße bleiben im Ortenaukreis nicht folgenlos. Am Ende wird der Schaden beseitigt – und die Verantwortlichen müssen dafür einstehen.“

Abtransport führte zu Verkehrsbehinderungen

Die Verursacher tragen neben den Folgen aus dem Strafverfahren und den Kosten der behördlichen Verfahren auch die Aufwendungen für Rückbau, Abtransport und Wiederherstellung. Das Landratsamt betont in der Mitteilung: Illegale Ablagerungen lohnen sich weder rechtlich noch wirtschaftlich.

„Bei einem Fall dieser Größenordnung braucht es ein enges Zusammenspiel verschiedener Fachstellen“, sagt Michael Großer, Dezernent für den Ländlichen Raum des Ortenaukreises. „Wichtig war, den Wald wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen und die Belastungen für die Menschen vor Ort so gering wie möglich zu halten.“

Der Abtransport führte zeitweise zu zusätzlichem Lastwagenverkehr und zu Beeinträchtigungen vor Ort. Ziel war es, die Maßnahme zügig, geordnet und mit möglichst geringen Belastungen umzusetzen, heißt es weiter.

„Wer Material ordnungsgemäß entsorgen oder verwerten will, findet im Landratsamt Unterstützung. Wer aber bewusst gegen Umwelt- und Abfallrecht verstößt, muss wissen: Wir bleiben dran, bis der Schaden beseitigt ist“, unterstreicht Stoermer.