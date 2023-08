Am Montag waren 2100 Besucher da, am Sonntag 2500 – in der Hitze ist die Anlage wieder rege frequentiert. Insgesamt erwarten die Verantwortlichen bei den Gästezahlen aber nur eine durchschnittliche Saison. Vorfälle wie in anderen Freibädern hat es in Lahr bisher nicht gegeben.

Dienstagmittag im Terassenbad, es ist ordentlich was los. Bis 12 Uhr sind knapp 500 Gäste gekommen – und an der Kasse stehen weitere Besucher, die sich abkühlen und entspannen wollen. Beim Besuch unserer Redaktion präsentiert sich die Anlage als idealer Ort, um zu schwimmen und sich zu erholen. Das sehen offenbar viele Menschen so – am Montag waren 2100 Besucher da, am Sonntag 2500, am Samstag kaum weniger. Das Personal um Bademeister Bob Jones freut sich über den Andrang, nachdem während der Schlechtwetterperiode zuvor die Liegewiesen und Becken weitgehend leer geblieben waren.

Insgesamt bewerten die Verantwortlichen die vergangenen Monate aber nur als eher durchschnittliche Badesaison. Seit dem 8. Mai hat das Lahrer Freibad geöffnet. Nachdem der Mai schwach begonnen hatte, nahm die Saison langsam Fahrt auf. „Pfingsten lief dank des guten Wetters sehr gut für uns“, informiert Jones. Auch bis Mitte Juli sei man mit den Gästezahlen zufrieden gewesen. Erst im Lauf des Juli, als das Wetter unbeständiger wurde und der Regen zunahm, blieben auch viele Besucher aus. „ Das Freibad ist, wie viele andere Freizeiteinrichtungen, stark wetterabhängig. Gäste, die sich gerne auf der Terrasse oder der Liegewiese sonnen, sind dem Bad fern geblieben“, bestätigt Jones. Viele Stammgäste seien aber trotzdem zum Schwimmen gekommen. Diese ließen sich von schlechtem Wetter nicht abhalten, erklärt der Bademeister.

Sicherheitsdienst unterstützt das Schwimmbadteam

Unterstützung erhalten Jones und sein Schwimmbadteam seit dieser Saison von einem Sicherheitsdienst. Dieser werde vor allem an den Wochenenden und an stark frequentierten Tagen eingesetzt. „Wir haben zwar keine ,Berliner Verhältnisse’, aber die Security unterstützt uns im Terrassenbad, sodass wir Bademeister uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können“, erklärt Jones. Bisher gab es keine größeren Zwischenfälle. Die Security musste lediglich bei kleineren Auseinandersetzungen eingreifen. Die bloße Anwesenheit der Security-Mitarbeiter genüge in der Regel, um „für Ruhe am Beckenrand zu sorgen“, freut sich Jones.

Seit Saisonbeginn haben insgesamt knapp 70 000 Badegäste das Freibad aufgesucht. Zur gleichen Zeit des vergangenes Jahr waren es mehr als 80 000. Am Ende der Badesaison 2022 verzeichnete das Terrassenbad insgesamt rund 87 000 Besucher. Zum Vergleich: Es hat auch schon Jahre mit mehr als 100 000 Besuchern im Terrassenbad gegeben.

Eine Prognose für die kommenden Wochen und den Saisonendspurt ist laut Jones schwierig. „Aber wenn das Wetter gut bleibt und einweiteres gutes Wochenende kommt, können die Zahlen schnell nach oben schießen“, zeigt sich der Bademeister optimistisch.

Am meisten los im Terrassenbad war in diesem Sommer bisher am Sonntag, 9. Juli. Bei Temperaturen von 36 Grad erholten sich 2822 Besucher.

Besucherzahl online

Für Menschen, die sich informieren wollen, wie viele Gäste gerade im Terassenbad sind, gibt es eine aktuelle „Besucherstandsanzeige“ auf der städtischen Internetseite. Mna findet sie, wenn man auf der Seite „Terrassenbad“ ganz nach unten scrollt.