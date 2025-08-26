250 Kündigungen in Hausen: Wie die Autokabel-Mitarbeiter vermittelt werden

250 Mitarbeiter von Autokabel Hausen brauchen neue Arbeitsstellen. Die Arbeitsagentur und die Wirtschaftsregion Südwest spannen zusammen und unterstützen dabei.
Weil Autokabel Hausen bis zum Ende des Jahres seine Produktion einstellt, ist die Zukunft der 250 betroffenen Mitarbeiter noch ungewiss. Werden sie direkt im Anschluss eine neue Anstellung finden? Viele Sorgen und Zukunftsängste sind damit verbunden. Viele von ihnen arbeiten bereits seit mehr als 25 Jahren für das Unternehmen, wie Betriebsratsvorsitzender Mario Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Der Schock über die Schließung saß tief.