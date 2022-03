2 Rund 250 Eltern und Kinder sind zum Gedankenaustausch in die Neue Tonhalle gekommen. Foto: Eich

Teils emotionale Reden, viele Argumente für die Dorfschulen und 4000 Unterschriften: Der Gedankenaustausch zum Schulentwicklungsplan hat am Dienstagabend viel Zuspruch erhalten.















Villingen-Schwenningen - Schon lange vor Beginn der Veranstaltung ging es vor der Neuen Tonhalle turbulent zu. Eltern waren mit ihren Kindern – etwa 250 an der Zahl – zusammengekommen, um ihren Unmut zu den Plänen der Stadtverwaltung zu äußern. Mit Transparenten machten sie darauf aufmerksam, worauf es ihnen ankommt. "Ich möchte mit meinen Freunden in Tannheim zur Schule", "Die Schule bleibt" und "Der Rot(h)stift an der falschen Stelle" heißt es dort.

Eltern zeigen Präsenz

Schon bevor es zu den öffentlichen Stellungnahmen kommt, tauschen sich die Eltern aus. Auch Daniela und Ulrich Murawski aus Tannheim sind dabei – gleichwohl sie an diesem Abend nicht zu Wort kommen, sei es ein wichtiges Signal vor Ort zu sein. "Wir haben viel unternommen und viele Aktionen gestartet", so Murawski. Man habe damit den Stadträten deutlich gemacht, was das Anliegen der Eltern sei. Die Schule sei ein "wichtiger Punkt für die Entwicklung von Tannheim".

Hier gibt es den Liveticker vom Abend zum Nachlesen.

Freilich sieht das auch Tannheims Ortsvorsteherin Anja Keller so. Sie empfindet die Schule, neben dem Elternhaus, "als wichtigsten Anlaufpunkt". Insbesondere mit Blick auf die Kooperation mit der Kindertagesstätte – bei einer Schließung der Schule befürchte man ebenso eine Schwächung des Kindergartenstandorts. Keller: "Wir müssen in den Ortschaften für viel kämpfen, was früher selbstverständlich war." Man habe bei diesem Kampf Firmen und Vereine hinter sich.

Rietheimer Grundschule überdurchschnittlich gut

Sowohl in Tannheim als auch in Rietheim sieht man zudem die jahrgangsübergreifenden Klassen nicht als Nachteil. Claus Schuhmacher, Elternbeirat in Rietheim, macht das unter anderem an einem Vergleich der Grundschulen in Baden-Württemberg fest. Bei einer Bewertung liege man in Rietheim 20 Prozent über den landesweiten Vergleich. Zudem gebe es dort eine stabile Lehrerversorgung und eine funktionierende Ganztagsbetreuung.

Rietheims Ortsvorsteher Bernd Bucher betont: "Es ist ein Unding, eine gut funktionierende Schule in Frage zu stellen." Mit Blick auf den Mensa-Neubau erklärt er, dass diese insbesondere für die Grundschüler gedacht sei. Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, entgegnet: Die Erweiterung realisiere man ebenso für die Kindergartenkinder und die Senioren.

Auf den OB-Wahlkampf aufmerksam gemacht

In Weilersbach erinnert Ortsvorsteherin Silke Lorke Oberbürgermeister Jürgen Roth an seine Äußerungen im Wahlkampf. Die Schulen seien ein wichtiger Bestandteil der Ortschaften und würden nicht in Frage gestellt werden, habe er gesagt. Sie wundere sich, dass dies nun plötzlich nicht mehr der Fall sei. Das sage sie insbesondere vor dem Hintergrund steigender Kinderzahlen in der Ortschaft, vor allem auch aufgrund des Neubaugebiets. Dort seien bis zu 80 Kinder zu erwarten – die dann nicht mehr vor Ort unterricht werden könnten.

Anders sieht dies Klaus Martin, Ortsvorsteher von Obereschach. Er macht auf sinkende Schülerzahlen in Obereschach aufmerksam (vom Schuljahr 2010/2011 zu 2021/2022 um 25 Prozent) und betont: Er habe deshalb die Sorge, dass die Zwerggrundschulen in Obereschach und Weilersbach auf Dauer nicht wettbewerbs- und zukunftsfähig sind.

Zusammenlegung sei pädagogisch sinnvoll

Martin Disch, Rektor in Obereschach, ist insbesondere das Pendeln der Lehrkräfte ein Dorn im Auge. Der derzeitige Spagat tue weh. Er hoffe, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und sich nicht lediglich fokussiert auf die eigene Ortschaft äußert. Eine Zusammenlegung sei "pädagogisch sinnvoll".

Tino Berthold, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats, unterstrich seine Kritik daran, dass man als wichtiges Gremium nicht in die Planung eingebunden gewesen sei. Bei der Vorlage der Stadtverwaltung handle es sich deshalb um einen "einseitigen Entwurf". Und er betont: "Sie, Herr Roth, haben es geschafft, dass keine einvernehmliche Lösung gesucht wird, sondern sich Meinungen verfestigt haben."

ÖPNV gerät immer wieder in den Fokus

In diesem Zusammenhang stellte die Leiterin des staatlichen Schulamtes, Susanne Cortinovis-Piel klar: Bislang seien in diesem Zusammenhang keine Anträge der Stadt eingegangen. Es handle sich zunächst um eine "Voraussprache", danach würde – wie gesetzlich vorgesehen – die Anhörung der betroffenen Gremien, wie dem Gesamtelternbeirat erfolgen.

Immer wieder in den Fokus geriet beim Gedankenaustausch auch das Thema Schülertransfer. Berthold wurde deutlich: "Grundschüler haben im Überlandverkehr nichts zu suchen!" Unterstützung kam diesbezüglich vor allem aus Tannheim. Ortsvorsteherin Keller machte darauf aufmerksam, dass der ÖPNV wieder umgeschmissen werden müsse, um einen verlässlichen Schultransfer zu gewährleisten. Für ihre Aussage, dass aus den Busfahrten eine "psychische Belastung" resultieren würde, wurde sie von Stadtrat Nicola Schurr (SPD) kritisiert, der bei der Debatte Ehrlichkeit forderte.

4000 Unterschriften überreicht

Hartmut Zeller (Elternbeirat Weilersbach) sagt hierzu: Derzeit gebe es noch nicht mal eine direkte Verbindung zwischen Weilersbach und Obereschach, diese führe über Kappel.

Um den Forderungen der Eltern und Ortsvorsteher Nachdruck zu verleihen, überreichte Silke Lorke 4000 Unterschriften an Oberbürgermeister Roth. Ob diese im weiteren politischen Diskurs ein Gewicht haben, dürfte sich vermutlich erst in den kommenden Wochen zeigen.