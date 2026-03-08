25 Prozent weniger Ertrag: Friesenheimer Winzer ziehen ernüchterndes Fazit

Hektik im Weinberg, Wassermengen im September und 25 Prozent weniger Ertrag als erwartet. Die Friesenheimer Winzergenossenschaft hat zurückgeblickt.
„Vom Frost sind wir verschont geblieben. Trotzdem gibt es von der Menge her kein großer Jahrgang 2025“, sagte Friesenheims WG-Chef Richard Kopf zur Hauptversammlung. Die große Schwierigkeit im September: es regnete ohne Unterlass – 154 Liter auf den Quadratmeter, nahezu so viel wie in der ersten Jahreshälfte zusammen. Kopf beschrieb ein trockenes Jahr mit insgesamt 701 Liter pro Quadratmeter. Wobei der Regen genau in der zweiten Jahreshälfte einsetzte, als er eigentlich in dieser Menge nicht gewollt war. Schon gar nicht in der Phase der Weinlese, weshalb es wohl zu einer der schnellsten Weinlesen in der Geschichte der WG Friesenheim geführt kam. „Normalerweise bringen wir unsere Lese in 21 Tagen in den Keller. In diesem Jahr waren es 14 Tage, bei schwierigen, nassen Wetterverhältnissen. Wir haben Tag und Nach geherbstet“, so Kopf.