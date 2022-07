25. Open-Air-Kino in Hechingen

1 Wenn alles mitspielt, ist ein Open-Air-Kinoabend auf der Hechinger Freibadwiese ein unvergleichlich schönes Erlebnis. Foto: Beck

Bereits 24 mal fand in Hechingen das Open-Air-Kino statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es 2022 endlich weiter - mit einem kleinen Jubiläum. Kinochef Ralf Merkel blickt zurück.















Hechingen - Bis zu 2000 Zuschauer strömten hier abends schon zusammen, für viele macht es den Sommer erst so richtig komplett. Das Hechinger Open-Air-Kino, das am Freitag startet, läuft nun bereits zum 25. Mal. Eine Zeit, in der Kinochef Ralf Merkel viel erlebt hat.