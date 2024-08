25 neue Betreuungsplätze: Kinderhaus „Schlosshüpfer“ in Mahlberg ist fertig

1 Zur symbolischen Schlüsselübergabe kamen zusammen (von links): Bürgermeister Dietmar Benz, das Architektenehepaar Lioba und Wolfgang Keienburg, die neue Kita-Leitung Maylin Gäßler und der Träger Marko Kaldewey Foto: Decoux

Kein Jahr hat es gedauert, bis das ehemalige Mahlberger Jugendzentrum zu einer neuen Kindertagesstätte umgebaut worden war. Jetzt wurde die Einrichtung feierlich – samt symbolischem Schlüssel – ihrer Bestimmung übergeben.









Vor zahlreich erschienenen Gästen skizzierte Bürgermeister Dietmar Benz eingangs die schnelle Entstehungsgeschichte. Nachdem im April vorigen Jahres im Gemeinderat beschlossen worden war, angesichts der Verrentung des bisherigen Juze-Leiters Hartmut „Habo“ Müller, die offene Jugendarbeit einzustellen, wurden sogleich Gespräche mit dem Mahlberger TuS aufgenommen, um dem sein altes Clubhaus abzukaufen. Denn: Klar war, dass in Mahlberg samt Orschweier weiterer dringender Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen besteht. Deshalb wurde sogleich Kontakt mit dem jetzigen Träger gesucht: Der gemeinnützigen in Emmendingen ansässigen GmbH „Vielfalt für Kinder“, die schon seit über einem Jahr die bislang jüngste neue Mahlberger Kita als „Naturkindergarten Igeltapser“ im Mösele-Außengelände betreibt. Sogleich nach den Grundsatzentscheidungen wurde das Mahlberger Architektenehepaar Lioba und Wolfgang Keienburg mit der Umbauplanung samt Sanierung des deutlich in die Jahre gekommenen kleinen Gebäudes beauftragt, auf komplette Kosten der Stadt. Seit Oktober arbeiteten gleich 17 Firmen nach Ausschreibungen daran, drei davon im Außenbereich. Benz dankte sämtlichen Baubeteiligten für deren in nur zehn Monaten abgeschlossene zeitnah „tolle Arbeit“.