Der Sunshine-Chor Neusatz feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Der Chor, der den Zusatz „Liederkranz Neusatz e.V.“ trägt, hat seine Wurzeln in einer Gesangstradition, die bis ins Jahr 1911 zurückreicht. Dass der Verein bis heute besteht, ist seiner Wandlungsfähigkeit und musikalischen Vielfalt zu verdanken, wodurch er bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt ist.

Geschichte Ursprünglich als Männergesangverein zur Pflege deutschen Liedguts gegründet, erlebte der Liederkranz Neusatz im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Veränderungen. 1942 wurde er zum gemischten Chor, doch Ende des 20. Jahrhunderts schrumpfte die Zahl der aktiven Sänger drastisch.

1999 musste der damalige Chorleiter Albert Thoma den Chorbetrieb mangels Mitgliedern sogar einstellen. Doch anstatt sich aufzulösen, wagte der Verein mit der neuen Chorleiterin Timea Toth-Zingale einen Neuanfang.

Schwungvolle Songs wie „Rock My Soul“ und „Oh Happy Day“ begeisterten eine junge Generation von Sängerinnen und Sängern, und rasch etablierte sich der Jungchor als feste musikalische Größe in Neusatz. Unter der Leitung des damaligen Vereinsvorsitzenden Thomas Johmann fusionierte 2000 das verbliebene Ensemble des Liederkranzes mit dem Jungchor – und so entstand der heutige Sunshine-Chor. Inspiriert wurde der Name von der Sonne, die besonders eindrucksvoll hinter der Bronnenwiesenhalle untergeht.

Ab dem Jahr 2003 prägte Solvey Kretschmann als musikalische Leiterin den Chor. Ihr Fokus lag auf stimmlicher Qualität und Vielseitigkeit, wodurch der Chor ein breites Repertoire aus Evergreens, Popsongs und Musical-Hits entwickelte.

Neben einem aktiven Vereinsleben mit Chorausflügen, Gesangsauftritten, Wandertouren und dem Bergfest an der Neusatzer Pfütz gab es die legendären Herbstfeste. Zwei Tage lang feierte man mit Chören aus der Umgebung ein buntes Rahmenprogramm mit Gesang, Sketchen und Geselligkeit.

Erfolgreiches Projekt Seit 2018 steht Franziska Hieber dem Verein als Vorsitzende vor. Unter ihrer Leitung gelang dem Sunshine-Chor ein weiterer Meilenstein: 2023 wurde ein Projektchor für das Konzert „Love and Peace“ in der Konzertmuschel Bad Herrenalb ins Leben gerufen.

Die musikalische Leitung übernahm Miriam Kurrle, und der Erfolg war überwältigend. „Wir haben uns auf einen Schlag mehr als verdoppelt und freuen uns riesig“, so Hieber, die durch das Projekt 20 neue Mitglieder gewinnen konnte – auch wenn weiterhin Männermangel im Sunshine-Chor herrscht.

Das Konzert „Love and Peace“ widmete sich der Musik der 1970er- und 1980er-Jahre und wurde für viele zu einer musikalischen Reise in die eigene Jugendzeit. „Der Chor ist ein Spagat zwischen Senioren und neuen Sängerinnen und Sängern – man muss eben mit der Zeit gehen“, so Hieber, die dem Verein seit zwei Jahrzehnten angehört und sich gerne an die Zeiten großer Feste erinnert, die dem Vereinsleben früher eine besondere Note verliehen.

Heute setzt der Chor auf nachhaltige Veranstaltungen und stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft. Abseits der Musik ist der Sunshine-Chor vielfältig aktiv. Die 1.-Mai-Hocketse am Turm in Zusammenarbeit mit dem Badminton-Verein ist inzwischen ein fester Termin im Jahreskalender, ebenso wie die Teilnahme an der traditionellen Höhenwanderung.

Jubiläumsfeierlichkeiten Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens lädt der Sunshine-Chor am Samstag, 5. April, zum Konzert ins Kurhaus Bad Herrenalb ein. Unter dem Titel „Oifach s’Beschd“ wird unter der Gesamtleitung von Chordirektorin Miriam Kurrle ein buntes Potpourri geboten – und das bei freiem Eintritt.

„Wir gestalten einen Abend in drei Teilen“, erklärt Hieber. „Nach einem Repertoire aus der Zeit vor dem Projektchor, folgen musikalische Highlights mit passenden Kostümen. Der dritte Teil ist unserem neuen Repertoire mit dem Projektchor gewidmet – wir haben daraus die schönsten Lieder ausgewählt.“

Mit seiner Mischung aus Tradition und Moderne bleibt der Sunshine-Chor Neusatz ein musikalisches Aushängeschild der Region und beweist, dass sich ein Chor immer wieder neu erfinden kann.