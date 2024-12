25 Jahre Patenverein Kinderlachen: So hat der Verein sein Jubiläum gefeiert

So hat der Verein sein Jubiläum gefeiert

1 Kassiererin Renate Volk (von links) und die stellvertretende VorsitzendeTina Gabelmann gratulierten gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Geppert zur Verleihung des Vereins-Ehrentellers der Stadt Wolfach. Foto: Schmid

Im Dezember 1999 gründeten sieben Freunde den Patenverein Kinderlachen Wolfach. Heute unterstützt der Verein insgesamt 31 SOS-Kinderdörfer und Kinder. Am Samstag wurde nun das 25-jährige Bestehen des Patenvereins gefeiert.









Link kopiert



Seit 25 Jahren unterstützt der Wolfacher Patenverein Kinderlachen SOS-Kinderdörfer in aller Welt und Kinder, die dort Zuflucht gefunden haben. Das Jubiläum wurde am Samstag in der Aula der ehemaligen Grundschule Halbmeil gefeiert. Eine Freundesgruppe hatte im Dezember 1999 beschlossen, aus ihrem Engagement für die SOS-Kinderdörfer einen Vereinszweck zu machen, erinnerte Vorsitzender Ulrich Pieper. Für die Gründung habe die Mitgliederanzahl gerade ausgereicht, doch sehr schnell seien weitere Unterstützer dazugekommen.