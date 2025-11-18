25 Jahre Patenschaft: Obelisk als Symbol der Freundschaft mit VS

Die Panzerpionierkompanie 550 hat das Geschenk zum 25-jährigen Bestehen der Patenschaft mit Villingen-Schwenningen überreicht.
Eine tiefe Freundschaft pflegt die Stadt Villingen-Schwenningen mit der inzwischen in Stetten am kalten Markt stationierten Panzerpionierkompanie 550. Als sichtbares Zeichen dieser seit 25 Jahren bestehenden Partnerschaft hat Kompaniechef Dennis Hausch einen Obelisken an Oberbürgermeister Jürgen Roth überreicht. Er steht nun auf dem Gelände des Oberen Brühls in Villingen.