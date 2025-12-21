25 Jahre nach Orkan Lothar: Friesenheimer Wald wirtschaftlich wieder stabiler

Erstmals seit Orkan Lothar zeigt sich der Betriebsplan des Friesenheimer Waldes für das Jahr 2025 im Plus. Ein großer Dank von Bürgermeister Weide ging an Förster Christian Junele.

Der Friesenheimer Wald war seit Orkan Lothar, der am 26. Dezember 1999 über die Lande gezogen ist, ein massiver Zuschussbetrieb, den allerdings der Gemeinderat immer mit sehr viel Wohlwollen und Zuspruch behandelt hat. Nach Lothar lag mehr als die Hälfe des Friesenheimer Waldes am Boden und ein großangelegtes Wiederaufforstungsprogramm mit klimastabilen Baumarten nahm seinen Lauf.

Heute, 25 Jahre später, verkündet Revierleiter Christian Junele erstmals für das Jahr 2024 nahezu eine schwarze Null und für das Jahr 2025 ein leichtes Plus. Bei all positiver Entwicklung, guten Regenverhältnissen im Jahr 2024 und 2025 bleibt Förster Junele in seinem Betriebsplan für das Jahr 2026 dennoch zurückhaltend. „Vom Planansatz bin ich eher defensiv und plane lieber ein Worst-Case-Szenario“, erklärte Junele. Wie die Witterung sein wird, wisse niemand. Sollte es im Jahr 2026 wieder weniger Niederschläge geben, müsse mit einem Käferholzbefall gerechnet werden, der den Betriebsplan schnell auf den Kopf stelle. Im Nu läge im Stammholz ein 70-prozentiger Käferbefall vor. Aus diesem Grund sieht sein Betriebsplan neben 807 000 Euro Einnahmen, mehrheitlich aus dem Holzverkauf, Ausgaben in Höhe von 904 000 Euro vor. Am Ende bleibe ein Zuschussbedarf für den Wald in Höhe von 97 000 Euro.

Schadholzaufkommen war mit 800 Festmetern das niedrigste seit Jahren

Konsequent werde Förster Junele mit seinem Team den Waldumbau hin zu klimastabilen Bäumen weiterverfolgen. Bislang sei etwa ein Drittel des Gemeindewaldes mit klimastabilen Baumarten wie beispielsweise Eichen oder Esskastanien versehen. In ehemalige Lotharflächen müsse noch investiert werden. Qualitätsmanagement zähle ebenfalls zu den zentralen Aufgaben.

Ein leichtes Aufatmen gibt es für den Wald. In seinem Rückblick auf das Waldjahr erklärte Junele: Das Schadholzaufkommen war mit 800 Festmetern das niedrigste seit Jahren. Geschuldet sei dies auch der intensiven Käferkontrolle, der Kulturpflege und Jungbestandspflege mit Wertästungen sowie der Wiederaufforstung von klimageschädigten Flächen. Bei allem Regen bis zum 17. November 2025 ist es für dieses Jahr eine Niederschlagsmenge von 710 Litern pro Quadratmeter. „Es hat wieder genügend geregnet“, so Junele. Diese Mitteilung bleibt jedoch nur eine Kehrseite der Medaille. „Die gemessene Durchschnittstemperatur liegt auch für das Jahr 2025 rund zwei Grad über dem der Jahre von 1960 bis 2010“, so Junele.

Insgesamt 78 Kilometer Fahrwege sind im Friesenheimer Wald

Der Friesenheimer Wald verfügt über 78 Kilometer Fahrwege. Teil des Betriebsplan ist in jedem Jahr die Instandhaltung der Wege. Zwölf Kilometer wurden bearbeitet. Zur ökologischen Aufwertung im Wald wurden mehrere Retentionsbecken angelegt.

Die Holzpreise ziehen am Markt wieder etwas an. Preise für das Nadelstammholz Fichte/Tanne der Güteklasse B konnten leicht angehoben werden. Je nach Durchmesser liegen hier die Preise aktuell bei 120 bis 125 Euro pro Festmeter. Der Preisanstieg finde seine Grundlage r nicht an einer konjunkturellen Belebung. Der Markt wurde nicht verstärkt von großen Käferholzmengen überschwemmt. Am rückläufigen Holzabsatz lasse sich auch die aktuell geringe Baunachfrage ablesen. Industrieholzpreise sind rückläufig. Es ist von einem Preisverfall von 65 Euro/Festmeter auf 35 Euro die Rede. Aufgrund der hohen Strompreise in Deutschland hätten einige Papier- und Kartonhersteller ihre Produktion ins benachbarte Ausland verlagert. Etwas geringer sei auch die Nachfrage nach Brennholz. Die Preise für langes Brennholz in der Region liegen derzeit zwischen 56 und 65 Euro/Ster, was einem Preis von 78 bis 90 Euro je Festmeter entspreche.

Das Ster Brennholz lang Laubholz soll künftig 56 Euro/Ster kosten. Eine Erhöhung um zwei Euro passt sich den Kostensteigerungen an.

Kalkung

Es wird wieder gekalkt: Im Jahr 2026 wird wieder im Friesenheimer Wald auf einer Fläche von 330 Hektar Kalk ausgebracht. Mit 90 Prozent Fördermittel beteiligt sich das Land an den Gesamtkosten in Höhe von 135 000 Euro an diesem Einsatz.