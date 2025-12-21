25 Jahre nach Orkan Lothar: Friesenheimer Wald wirtschaftlich wieder stabiler

Erstmals seit Orkan Lothar zeigt sich der Betriebsplan des Friesenheimer Waldes für das Jahr 2025 im Plus. Ein großer Dank von Bürgermeister Weide ging an Förster Christian Junele.
Der Friesenheimer Wald war seit Orkan Lothar, der am 26. Dezember 1999 über die Lande gezogen ist, ein massiver Zuschussbetrieb, den allerdings der Gemeinderat immer mit sehr viel Wohlwollen und Zuspruch behandelt hat. Nach Lothar lag mehr als die Hälfe des Friesenheimer Waldes am Boden und ein großangelegtes Wiederaufforstungsprogramm mit klimastabilen Baumarten nahm seinen Lauf.