Giovane Elber jubelt mit dem Pokal – weitere bewegende Fotos finden Sie auf einen Klick in unserer Bildergalerie. Foto: imago

Die Vita des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist reich an Erfolgen, der letzte Pokalsieg liegt allerdings schon ein Vierteljahrhundert zurück: Am 14. Juni 1997 gab es dank der beiden Treffer des brasilianischen Starstürmers Giovane Elber in Berlin nicht nur einen 2:0-Erfolg gegen Außenseiter Energie Cottbus, sondern natürlich auch Emotionen pur – die wir in einer Bildergalerie für Sie auf einen Blick zusammengefasst haben.

Es ist alles dabei: die Choreografie der Fans vor dem Spiel im Olympiastadion, die Jubelszenen nach dem entscheidenden Tor, die Pokalübergabe, die Feierlichkeiten auf dem Rasen, das Bankett, der Jubel auf dem Stuttgarter Marktplatz. Reinschauen lohnt sich – nicht nur, weil auch ein Mann eine Rolle spielt, der die deutsche Nationalmannschaft später zum WM-Titel führen sollte . . .