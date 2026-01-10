Jubiläum in Schliengen gefeiert: Verein will eine Stimme für Markgräfler Winzer und Wein sein

Rund 60 Weingüter gehören dem Verein „Markgräfler Weingüter“ an. Der Zusammenschluss hat sich in seinem 25-jährigen Bestehen bewährt. Unsere Zeitung traf das Vorstandsduo.
„Der Gutedel ist auch ein Stück Heimat“, sagt Winzer Stefan Schweigler aus Binzen. Er ist seit acht Jahren Vorsitzender des Vereins „Markgräfler Weingüter“, dessen 25-jähriges Bestehen jüngst mit einem Jubiläumsabend im Schliengener Weingut Blankenhorn gefeiert wurde. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Julian Zotz vom gleichnamigen Weingut aus Heitersheim blickt er im Interview mit unserer Zeitung auf die Ursprünge des Vereins zurück und erläutert, was den Zusammenschluss ausmacht.