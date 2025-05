Die Tennisgemeinschaft (TG) Obertal lud ihre Mitglieder zur Hauptversammlung ein. Auch Neuwahlen der Ausschussmitglieder und Ehrungen für 25 Jahre Vereinstreue standen dieses Jahr an. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Leslie Kurz führte in der Funktion als Versammlungsleiterin durch den Abend. Die einzelnen Ressortleiter des Vereins trugen ihre Jahresberichte vor. Schriftführer Heiko Braun berichtete über Veranstaltungen, Sitzungen, Arbeitseinsätze, Turniere und somit über ein belebtes Vereinsjahr. Sportwart Kevin Morlok informierte über den Verlauf und die Erfolge in der Verbandsrunde und bei Turnieren. Insgesamt wünsche er sich mehr Teilnehmer bei sportlichen Events und einen regeren Betrieb auf den Plätzen, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch

Mitgliederzahl im Jugendbereich stabil

Mit einem Schnuppertag soll bei Kindern und Erwachsenen das Interesse am Tennissport geweckt werden. 2024 starteten einige Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter neu im Verein. Dadurch sei der Rückgang von jugendlichen Teilnehmern wieder ausgeglichen worden, berichtete Jugendleiterin Simone Mast. Die Mitgliederzahl im Jugendbereich bleibe dadurch erneut stabil.

Auch der Jahresbericht von Kassiererin Nadine Schmelzle enthielt weitgehend positive Zahlen, so seien alle laufenden und anfallenden Kosten durch Mitgliedsbeiträge, Erträge durch Bewirtungen und Spenden abgedeckt worden. Auch konnten Rücklagen gebildet werden, berichtete sie weiter.

Timo Finkbeiner und Susanne Maser seit 25 Jahren dabei

Folgende Änderungen im Ausschuss ergaben die Neuwahlen: Volkhart Gaiser tritt als Kassenprüfer zurück, seinen Posten übernimmt Melanie Gaiser. Tim Braun verlässt den Ausschuss in Funktion als stellvertretender Platzwart, Daniel Ininger wechselt vom Beisitzer zum stellvertretenden Platzwart. Moritz Gaiser kommt als Beisitzer neu im Ausschuss dazu. Alle Ämter konnten somit wieder besetzt werden, was die Versammlung erfreut aufatmen ließ, heißt es vonseiten des Vereins.

Zum Abschluss wurden Timo Finkbeiner und Susanne Maser für 25 Jahre Vereinstreue geehrt.