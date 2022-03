16 In der Cannstatter Kurve gab es in den letzten Jahrzehnten einige spektakuläre Choreografien zu sehen. Wir zeigen eine Auswahl. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am 12. März feiert die VfB-Ultra-Gruppierung „Commando Cannstatt 97“ ihren 25. Geburtstag. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen eine Auswahl an beeindruckenden Choreografien aus den letzten Jahren.















Ultras sorgen in den Kurven der Stadien für Stimmung. Eines ihrer Stilmittel ist die Choreografie. Dabei entstehen teils riesige, ganze Stadionbereiche überspannende Bilder. Oft wird das Stilmittel aber auch in kleineren Rahmen angewandt. In Stuttgart bezeichnen sich die Ultras des Commando Cannstatt selbst auch als „Motor der Kurve“. Die vielleicht bekannteste Ultra-Gruppierung des VfB feiert an diesem Tag ihr 25. Jubiläum.

In der Saison 1996/97 begannen einige VfB-Anhänger bei Spielen gegen den Karlsruher SC erste Choreografien zu organisieren. Am 12. März 1997 folgte dann die offizielle Gründung der Gruppierung.

Übrigens: Anlässlich des Geburtstages der Gruppe haben wir mit Mitgliedern aus dem Führungszirkel des Commando Cannstatt für unseren „PodCannstatt Spezial“ gesprochen. Die dreiteilige Podcast-Sendung gibt es exklusiv in unserer MeinVfB-App zu hören.

In unserer Bildergalerie sehen Sie eine Auswahl einiger beeindruckender Choreografien aus den letzten Jahrzehnten. Viel Spaß beim Durchklicken!