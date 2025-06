25 Jahre Biblischer Wanderweg: Sefora Nelson gibt Konzert in Waldachtal

Zum Konzert mit der international erfahrenen Sängerin Sefora Nelson werden am Samstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr mehr als 200 Besucher auf dem Bibelweg in Waldachtal erwartet. Die aus der Region stammende Künstlerin gastiert im Rahmen der 25-Jahrfeier des Vereins Biblischer Rundwanderweg im Festzelt beim Schellenberghof in Tumlingen „Und bei erhofft schönen Wetter mit Open Air Atmosphäre.“, stellt Mitorganisatorin Sabine Heyn in Aussicht.

Sefora mit ihrer Gottesgeschenk-Stimme will auf dem Bibelweg in Waldachtal ein einzigartiges Konzerterlebnis bieten. Sie zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen der christlichen Musikszene. Dass die Singer-Songwriterin ihr Publikum regelmäßig mitten ins Herz trifft, liegt nicht zuletzt daran, dass sie außergewöhnlich authentisch und ehrlich aus dem Leben erzählt.

Sefora Nelson auf Youtube: Mehr als eine Millionen Aufrufe

Die Tatsache, dass die italo-deutsche Künstlerin Musik und Theologie studiert hat, gibt ihren Werken und Auftritten eine besondere Substanz, Tiefe und Vielfalt. Sefora lässt sich in keine Schablone pressen. Sie will Hoffnung geben. Am Schellenberg in Waldachtal singt sie wohl ihr bekanntestes Lied „Lege deine Sorgen nieder“, das auf YouTube bereits mehr als eine Million Mal aufgerufen wurde. Es ermutigt das Publikum, alle Sorgen, Ängste und Zweifel in Gottes Hände zu legen. Sie sagt: „Bei mir sind Glaube und Musik unzertrennlich. Deshalb will ich auch in meinen Konzerten etwas von meinem Herzen, Leben und Glauben weitergeben.“

Zu den insgesamt fünf deutschsprachigen Bestseller-Soloalben brachte die sprachbegabte Künstlerin in den letzten Jahren auch Alben auf Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch heraus. Das „Best of Sefora“ Doppelalbum und ein weiteres Herzensprojekt durften Gestalt werden, das ganz pure Rosé Album „Wenn mein Leben ein Bild wär“.

Sefora Nelson: schwäbisch witzig bis italienisch charmant

Natürlich dürfen sich die Menschen auf Seforas Konzerten neben allem Neuen auch immer wieder auf beliebte und bekannte Songs wie ihre Version von „Amazing Grace“ sowie auf Ausschnitte aus ihren drei Büchern zu den bedeutenden Bibelstellen „Psalm 23“ mit persönlichen Erfahrungsberichten, „Vater unser“ und „1. Korinther 13“ freuen.

Kurzum: Ein Abend mit Sefora Nelson ist unvergesslich. Christliche Messages präsentiert sie von schwäbisch witzig bis italienisch charmant. Ganz gleich, ob man ihn in Begleitung der besten Freundin oder des Ehemannes genießt. Denn die internationale Persönlichkeit beherrscht neben vielen weltlichen Sprachen vor allem eine: die Sprache des Herzens.

Sefora Nelson,

Jahrgang 1979, erblickte in Freudenstadt das Licht der Welt unter dem Geburtsname Gaertig. Die deutsche Sängerin und Songschreiberin ist die zweitälteste von sieben Geschwistern. Mit ihren Eltern – dem deutschen Vater und der italienischen Mutter – zog sie 1990 nach Pfalzgrafenweiler. In Horb am Neckar besuchte sie die Realschule und anschließend das Martin-Gerbert-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte sie Gesang und Theologie In Chicago und später in Straßburg. Während ihres Studiums in Amerika sang sie in Gefängnissen und für Obdachlose. Sefora Nelson ist Mutter von zwei Kindern und lebt inzwischen im Raum Stuttgart. Sie singt vorwiegend in deutschsprachigen Ländern und in Italien. 2009 gewann sie den Spring-Song Contest mit ihrem Lied „Thank you for Valleys“. Bei Gerth Medien veröffentlichte sie zahlreiche eigene Songs und Alben. Einen großen Auftritt hatte Nelson 2014 bei der Großevangelisation Pro Christ in Stuttgart, die vom christlichen Medienunternehmen ERF per Satellit übertragen wurde. Seit 2021 moderiert sie ihre wöchentliche Talkshow „Zu Gast bei Sefora Nelson“, die auf Bibel-TV zu sehen ist.

Das Konzert mit Sefora Nelson

findet im 25. Jubiläumsjahr des Bibelweg-Vereins am Samstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Bibelweg, Schellenberghof 1, Waldachtal-Tumlingen, statt. Weitere Infos: www.seforanelson.com. Karten gibt es im Vorverkauf zu 17 Euro (Abendkasse 19 Euro) bei Rex Haushaltswaren, Hauptstraße 24, 72280 Dornstetten, Telefon 07443-3550, und bei Sabine Heyn, Hörschweiler, Mühlsteig 3/1, 72178 Waldachtal, Telefon 0174 3474981.