25 Jahre am Klinikum Nagold: Mörk hat die Entwicklung mit geprägt

Die Entwicklung des Nagolder Krankenhauses zu einem Standort für Magen-, Darm- und Refluxerkrankungen ist seit einem Vierteljahrhundert mit dem Namen Hubert Mörk verbunden.
Seit einem Vierteljahrhundert steht Hubert Mörk für herausragende medizinische Kompetenz und unermüdliches Engagement in den Kliniken Nagold. Der erfahrene Chefarzt und Ärztliche Direktor hat das Haus zu einem überregional anerkannten Standort für Magen-, Darm- und Refluxerkrankungen entwickelt und zahlreiche neue sowie innovative endoskopische Verfahren etabliert, die heute integraler Bestandteil der klinischen Versorgung sind.