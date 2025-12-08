25 Jahre am Klinikum Nagold: Mörk hat die Entwicklung mit geprägt

Die Entwicklung des Nagolder Krankenhauses zu einem Standort für Magen-, Darm- und Refluxerkrankungen ist seit einem Vierteljahrhundert mit dem Namen Hubert Mörk verbunden.

Seit einem Vierteljahrhundert steht Hubert Mörk für herausragende medizinische Kompetenz und unermüdliches Engagement in den Kliniken Nagold. Der erfahrene Chefarzt und Ärztliche Direktor hat das Haus zu einem überregional anerkannten Standort für Magen-, Darm- und Refluxerkrankungen entwickelt und zahlreiche neue sowie innovative endoskopische Verfahren etabliert, die heute integraler Bestandteil der klinischen Versorgung sind.

Mit dem Aufbau der Darm- und Refluxzentren hat Mörk die Versorgung in der Region geprägt und Maßstäbe in der modernen Bauchmedizin gesetzt. In der so genannten Viszeralmedizin widmet er sich einer Fachrichtung, die sich mit Erkrankungen der inneren Organe, insbesondere des Verdauungstrakts, befasst. Unter seiner Leitung hat sich das Klinikum zu einem wichtigen Zentrum für Magen-, Darm- und Refluxerkrankungen in der Region entwickelt.

Bis 2024 agierte Mörk zudem insgesamt 21 Jahre als Ärztlicher Direktor am Klinikum. In dieser Funktion hat er Entwicklungen angestoßen, die das Klinikum nachhaltig geprägt haben. So nahm er eine tragende Rolle ein, als Nagold im Jahr 2011 den Status eines Akademischen Lehrkrankenhauses erhielt – ein Schritt, der die Qualität der medizinischen Ausbildung ebenso stärkt wie die Versorgung vor Ort. Auch beim Aufbau des Onkologischen Therapiezentrums (OTZ) wirkte er entscheidend mit, wodurch Patientinnen und Patienten von einer eng vernetzten, modernen Krebsbehandlung unter einem Dach profitieren.

Klinikverbund würdigt Leistung und Fortschritt

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum würdigt der Klinikverbund Südwest nicht nur die persönliche Leistung des Mediziners, sondern auch den medizinischen Fortschritt, den seine Arbeit ermöglicht hat.

Darmkrebs zählt zu den drei häufigsten Krebsarten – mit dem Aufbau des Darmkrebszentrums hat Professor Mörk einen wesentlichen Beitrag zur Früherkennung, Behandlung und Nachsorge einer der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland geleistet. Das Zentrum in Nagold wurde bereits 2008 als eines der ersten Darmkrebszentren in Baden-Württemberg zertifiziert und bietet heute durch eine enge Zusammenarbeit von Chirurgie, Onkologie, Gastroenterologie und Radiologie eine umfassende Versorgung aus einer Hand. Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet das kurze Wege, individuell abgestimmte Therapiepläne und modernste Operationsverfahren.

Wichtige Bausteine

Auch das zertifizierte interdisziplinäre Refluxzentrum, das auf die Behandlung von chronischem Sodbrennen und Funktionsstörungen der Speiseröhre spezialisiert ist, trägt die Handschrift des Professors. Beschwerden wie Sodbrennen sind weit verbreitet – etwa jeder fünfte Erwachsene leidet regelmäßig darunter. Im Zentrum werden Betroffene nicht nur medikamentös behandelt, sondern auch chirurgisch therapiert, wenn herkömmliche Maßnahmen nicht mehr ausreichen. Damit steht das Klinikum Nagold für eine patientenorientierte, ganzheitliche Medizin, die die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt.

Beide Zentren sind wichtige Bausteine einer modernen, patientenorientierten Medizin. Damit leistet Mörk nicht nur für die Region, sondern auch über die Grenzen des Landkreises hinaus einen wertvollen Beitrag zur medizinischen Versorgung.